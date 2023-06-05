輝達是「AI界的蘋果」 黃仁勳領先關鍵曝

輝達創辦人黃仁勳跟超微執行長蘇姿丰同是台南囝仔，而且兩人是遠房親戚的關係，蘇姿丰是黃仁勳的表外甥女，在商場上兩人則是競爭對手。國外分析師指出，輝達已掌握軟、硬體完整生態系統，有如「AI界的蘋果」，這樣的優勢讓輝達完美宰制AI競賽，並遙遙領先對手好幾年。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，Baird科技分析師Ted Mortonson表示，受惠於ChatGPT爆紅的輝達H100 GPU晶片被各大科技業者瘋狂搶購，也帶動輝達的業績一路長紅。

Ted Mortonson並稱讚黃仁勳是位真正有遠見的人，他預見了市場的發展方向，了解軟體將是未來的關鍵，他接著說，輝達的技術讓AI的發展突飛猛進。

Ted Mortonson續指，輝達有效地滿足客戶對於AI野心的需求，輝達從硬體到軟體，控制著整個生態系統，類似於蘋果掌控iPhone和iOS系統一樣，有鑑於此優勢，輝達能夠在業界領先眾多競爭對手好幾年。

CFRA股票分析師Angelo Zino也提到，輝達在GPU的專業知識具有深厚歷史，這家公司目前在數據中心領域幾乎掌握了整個GPU市場，意味著它將繼續在AI領域處於領先地位。

另根據《富比士》報導，蘇姿丰拯救了超微，2014年53歲的蘇姿丰接任超微執行長，這家晶片製造商正走下坡，解雇了大約25%的員工，公司股價僅在2美元左右徘徊、瀕臨破產。蘇姿丰當時策劃了矽谷史上最重大的企業轉型之一，超微股價不到10年就翻轉暴增近30倍，接下來，她正在為即將到來的人工智能革命做準備，準備大展身手「奪走AI王冠」。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

2大晶片CEO是親戚？黃仁勳蘇姿丰關係曝

輝達黃仁勳已返美 未赴上海

黃仁勳子女跟著CEO老爸工作 網驚吐1句話

都是台南囡仔 外媒曝她想奪黃仁勳的AI王冠