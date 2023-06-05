網嗆台積沒融入美 遭反酸:超車Intel關鍵

美國要求台積電（2330）赴美設廠，無奈竟接連爆出文化衝突。美國媒體「財星雜誌」（Fortune）報導，美國人力資源網站Glassdoor上有不少人對台積電強硬的企業文化表示不滿，認為台積電沒有為美國做好準備，恐引發招募危機。沒想到台灣網友不以為然，不少人開酸，台灣人「奴才是核心技術」，同時，也嗆美國人「爛草莓」，知道為什麼Intel被超車了吧。

據綜合報導，美國「財星雜誌」（Fortune）報導指出，在Glassdoor上有台積電美國廠的工程師大吐苦水，說他在辦公室睡了1個月且每天工作12小時是基本，周末還要輪班，生活跟工作難以平衡。

此外，也有人表示，台積電的文化是服從，但他認為，這代表台積電沒有為美國做好準備；報導還提到，有台積電員工表示，台積電文化太強硬會激怒員工跟求職者導致招人困難。目前，在Glassdoor上有91條評論，但僅有27%的人認同，代表當地只有1/3的人願意到台積電上班。

不過，面對台積電美國員工的抱怨，PTT上有網友吐槽，「是米國人沒做準備跟台積電做工作文化吧！」；同時，原Po也不忘挖苦台灣人的「奴性」，「缺人沒關係，台灣培養台灣員工送去米國就好了，當年修鐵路也送了不少黃種人去米國，層級翻身靠這次！」。

網友觀點則大致分為兩派，一派人認為，「奴才是核心技術，偷也偷不走」、「只能輸出台勞過去了」、「高學歷很好找，奴性重很好找，高學歷+奴性重除了台灣我看你去哪裡找」、「看看英特爾過的多爽，競爭力有多鳥」、「Intel：現在知道為什麼我會被超車了吧」、「原本以為是矽盾結果是奴盾，偷不走了吧」。

另一派人則反嗆美國員工，「欸是美國要求台積電去設廠耶」、「還想把台積整個搬走，水土不服了」、「不爽不要做啊爛草莓」、「也好，讓美巨嬰知道這是複製不來的」；甚至有人建議，「德國要不要考慮一下，別設廠了，只會更慘」。

據中央社報導，美國為了同時圍堵中國大陸科技發展同時降低台海危機造成的供應鏈風險，積極將供應鏈轉移回美國，台積電正是重要的一環。目前亞利桑那州2座晶圓廠將雇用4,500名員工，目前以招募近2,000人，包括600名工程師，不過，卻發現美國籍員工難以適應台積電的軍事化管理。

（ 旺得富理財網 李澍）

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