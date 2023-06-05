南電5月營收近27月低 Q2營運估落底

IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2023年5月自結合併營收33.38億元，月減9.99％、年減達36.15％，下探2021年2月以來近27月低點。累計前5月合併營收196.28億元、年減達18.98％，仍創同期次高。

南電董事長吳嘉昭日前在股東會中表示，雖然上半年營運面臨外在因素雜音壓力，但南電首季狀況還行、第二季也不算太差，整體而言可度過景氣低迷期，因此既有資本支出及樹林二廠擴產規畫不變，仍相當看好載板未來發展空間。

南電發言人呂連瑞表示，目前訂單能見度僅3個月，坦言第二季營運承壓，但隨著新開發的新世代產品需求逐步顯現，預期第二季營運將落底、下半年會比上半年好。同時，公司因應客戶要求，評估可能在台塑集團東南亞既有廠區布建產能，最快下半年將有所決策。

呂連瑞表示，南電錦興廠目前正因應產品技術需求升級，進行無塵室環境改造、設備自動化調整改造。而樹林二廠新產能生產高速運算（HPC）產品，為因應客戶需求，預期可提前在第三季少量生產。

投顧法人認為，載板價格本季雖已止穩，惟終端需求受景氣下滑影響續疲，客戶仍持續下修訂單，使5月營收表現低於預期，預估第二季營收及獲利將同步雙位數「雙降」至近9季低點，每股盈餘力守3元關。

投顧法人預期南電營收將於第二季落底，寄望第四季終端客戶庫存調整告一段落，配合樹林廠二期擴產及錦興廠改造陸續完成、ABF載板需求回溫，使明年營運重拾成長。預估南電今年營收年減約22.5％、獲利將腰斬，每股盈餘約14.9元，維持「中立」評等。

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