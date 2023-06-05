台積6日舉行股東會 專家:關注這5大議題

台積電股東常會6日舉行，半導體產業專家指出，包括產業景氣、AI營收貢獻、全球布局、資本支出及未來股利政策等5大議題是投資人關注的重點。

半導體產業景氣持續混沌不明，受終端市場需求低迷影響，供應鏈庫存去化較預期緩慢，晶圓代工廠聯電透露下半年需求沒有變好。

繪圖處理器大廠輝達（NVIDIA）在H100、Grace Hopper超級晶片等數據中心產品需求激增，營運展望樂觀，2024會計年度第2季營收可望季增逾5成。市場普遍看好，台積電應可受惠輝達急單，下半年營運將回升。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，半導體產業景氣回溫時間可能比預期久，投資人目前應想知道台積電哪時候營運會開始復甦。

陳慧明說，輝達執行長黃仁勳在上週的台北國際電腦展掀起熱潮，投資人可能會對台積電的人工智慧（AI）業績比重有興趣。此外，台積電支持輝達除了晶片部分，先進封裝CoWoS產能會增加多少也備受矚目。

為增進客戶信任、擴大未來成長潛力，並觸及更多國際人才，台積電近年積極拓展全球製造足跡，分別在美國亞利桑那州及日本熊本投資建廠，兩地新廠都預計在2024年底量產；此外，台積電也評估在歐洲投資建廠的可能性。

陳慧明表示，投資人應會關心台積電美國及日本廠的建廠進度，以及申請美國晶片法案補助和歐洲建廠評估的情況。

台積電今年資本支出金額320億至360億美元，不過市場短期具不確定性，台積電將持續審慎管理業務，並適時調整和緊縮資本支出。陳慧明說，台積電資本支出是否有所調整，也是投資人關注重點。

台積電近幾年股東會都有股東發言希望能夠增加股利，台積電今年第1季每股現金股利調升至新台幣3元，較前幾季的2.75元增加0.25元，只是配發率仍低，預期未來股利政策仍是台積電股東關心的焦點。

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