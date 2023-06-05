蘋果將發布MR眼鏡 郭明錤:市場更期待AI

蘋果2023WWDC大會前夕，天風國際證券分析師郭明錤指出，比起即將發布的混合實境（MR）眼鏡，投資人更關注蘋果何時推出類似ChatGPT的服務。

蘋果將於台北時間6日凌晨1點舉行WWDC大會，屆時將發布首款MR眼鏡Reality pro、15.5英吋大螢幕MacBook Air、iOS升級等多項產品與服務。

郭明錤針對本次WWDC提出數項觀點，他認為，若Apple AR/MR頭戴裝置發布成功，將對3D交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響（猶如ChatGPT對AI／AIGC）。長期而言，Apple AR／MR頭戴裝置的成功關鍵因素在於能否與AI／AIGC高度整合。

他強調，投資人近期對Apple何時推出類似ChatGPT服務的關注度，高於Apple AR/MR頭戴裝置。

郭明錤認為，若Apple在WWDC發佈AIGC（生成式AI）服務，投資人認為有助與延續目前的AI投資情緒。若Apple的AIGC服務需要較高硬體規格，則有機會帶動硬體換機潮。

延續近期高熱度的AI話題，郭明錤認為，在Nvidia提出擊敗市場共識的2Q財測後，與AI相較，投資人明顯對未來2年內可能仍難對供應商有顯著營收與利潤貢獻的Apple AR／MR頭戴裝置興趣降低。

但若Apple的AR／MR頭戴裝置發布能顯著優於市場預期，加上2H23新款iPhone、Apple Watch與Mac大量出貨並推升營收與利潤，預期仍能有利Apple與關鍵供應商的股價。

延伸閱讀

WWDC登場 16檔蘋概股先開趴

蘋果WWDC 萬眾期待MR眼鏡

台積、大立光股東會 關注焦點都是「它」