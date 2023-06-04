蘋果WWDC 萬眾期待MR眼鏡

蘋果WWDC大會將於台灣時間6日凌晨登場，今年備受矚目的原因，在於蘋果將發表首款混合實境（MR）眼鏡Reality Pro，並成為跨入新世代商品的風向球。市場傳出，該產品售價將略為調降至2,899美元，約新台幣8.7萬元，並於第三季開始銷售，同時，新一代業系統及史上最大的15.5吋MacBook Air也將同步亮相。

市場預期，蘋果將公布最新一代各項作業系統預覽版，包括：iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 17、xrOS及CarPlay 2.0等作業系統。

新款的蘋果硬體裝置新品部份，外媒預測主要將會有五大重點值得關注，包括重量級新品Reality Pro上市，以及15吋新MacBook Air亮相，另外三款重點新品則涵蓋包括：M2 Ultra晶片、xrOS作業系統、與首款搭載Apple Silicon 晶片的Mac Pro機款。

外電指出，Reality Pro是這次蘋果將宣布的殺手級產品，首款MR眼鏡，具有業界最長4小時的續航力，戴眼鏡時可以切換實境與虛擬場景，可以讓Reality Pro有更多的應用。預計使用2個M2晶片和雙4K螢幕，以及類似Apple Watch上的數位錶冠，也可以使用眼神和手勢進行操控，提供使用者深度沉浸式體驗。

不過價格將是Reality Pro無法大賣障礙之一，Reality Pro售價上看2,899美元，低於市場預估的3,000美元，但仍須是口袋夠深的消費者才買得起。

另外，蘋果也將發布大螢幕MacBook，螢幕將達到15.5吋，重量僅1.4公斤之內，搭載M2晶片，也可以有更大的電池配置，續航力上看20小時，輕薄的機身配上更大螢幕，螢幕解析度上看2880×1800。

法人指出，本次蘋果公布最新各項作業系統，包括OS 17新增鎖屏、新字體、智慧顯示，iPhone X為最後支援機種。