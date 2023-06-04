台積、大立光股東會 關注焦點都是「它」

台積電及大立光股東會將於6日及7日登場，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及大立光董事長林恩平都將釋出下半年展望。業者指出，台積電及大立光分別獨家供應3奈米晶片及iPhone 15頂規版潛望式鏡頭，預料在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台引爆的AI旋風後，蘋果概念股有望在下半年華麗轉身。

蘋果WWDC大會於台灣時間6日凌晨召開，因蘋果iPhone 15 Pro及Mac電腦均將採用台積電3奈米製程，且新手機頂規板的潛望式鏡頭，全數由大立光獨得，二家公司受惠最大。

法人指出，隨著9月iPhone 15新機上市，銷售量上看9,000萬台，預估蘋概股第三季開始貢獻營收，因此本次蘋果WWDC釋出消費性電子產品下半年展望，也會成為蘋果雙王股東會上關注的焦點。

台積電本次股東會因應海外建廠資金需求，預計上修整體對外背書保證額度上限，由原公司淨值之25％提高至淨值之40％。此外，台積電海外布局除美國亞利桑那州與日本九州熊本縣設立新廠外，歐洲新廠-德國德勒斯登的車用相關特殊製程產線，蓋廠時程是否延後2年，也受市場注意。

AI伺服器方面，台積電為AI市占率100％的晶圓代工廠，可說是最大贏家，據傳輝達A100採用台積電7／5奈米製程，H100採N4奈米製程，隨著終端需求爆起，晶片訂單在握，有助台積電產能利用率拉升，輝達也將成為第三大客戶。此外，黃仁勳力挺下世代GPU持續由台積電代工，亦即3奈米製程即將導入，有利台積電營運。

此外，「省話一哥」林恩平5月召開法說會時看壞大立光4～5月拉貨動能，也強調6月訂單還看不到。然大立光今年奪下iPhone 15 Pro Max頂規版潛望式鏡頭，並採1G3P（一片玻璃與三片塑膠鏡片）製程，毛利率可望拉高，因此本次股東會，林恩平對未來蘋果拉貨動能及新產品導入的看法，也倍受市場注目。

此外，各上市櫃公布最新前十大股東名單中，台積電主要股東新加坡政府基金、挪威主權基金等大股東持股多較前一個年度下滑，反倒是新制勞退基金逆勢加碼5.35萬張。大立光前十大股東中新進榜名單則出現沙烏地油元基金入列，持股達1,928張，成為力挺大立光股價的幕後黑手。