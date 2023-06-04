台北電腦展落幕 宏碁三大亮點產品一次看

宏碁（2353）在外資連續買超下，上周五（2日）股價放量攻上漲停33.95元，創下二年來新高價；COMPUTEX2023會展正式落幕，除輝達黃仁勳掀起一波AI熱潮外，法人觀察到，傳統PC品牌廠宏碁在展期中秀出環保、電競、Life Style品牌三大特色產品與技術，預料將成為宏碁今年新產品的重點發展方向。

群益投顧表示，宏碁今年上半年的新產品大多已於4月的全球發表會上公布，但隨COMPUTEX2023登場，宏碁也藉機推出三款新品，分別是Acer Connect Vero W6m網狀路由器、高階電競筆電Predator Triton16u以及Acer Swift Edge16筆電。Acer Connect Vero W6m網狀路由器是宏碁首款以消費後回收（PCR）塑料製成機殼的環保路由器，以呼應集團持續推動與落實ESG的目標。

高階電競筆電新品Predator Tritom16則是一款搭載最新英特爾第13代Intel Core處理器、NVIDIA GeForce RTX4070筆電GPU、Windows11和32GB DDR5記憶體的筆電，且16吋的WQXGA面板支援240Hz螢幕刷新率，機身內配置兩個第五代AeroBlade3D金屬風扇、Acer Vortex Flow技術和液態金屬散熱膏，以提供高效的散熱能力。

Acer Swift Edge16則是一款聚焦高效運算力、生產力和方便攜性的輕薄筆電，可配置支援AMD Ryzen AI的AMD Ryzen7040系列部分型號處理器，及最高採用AMD Radeon780M顯示晶片，為Windows11使用提供基於AI增強的使用體驗。

另外，在宏碁展區還觀察到的亮點是裸視3D系列產品，宏碁在現場擺設的裸視3D產品有Acer SpatialLabs™View顯示器、PREDATOR HELIOS 300SPATIALLABS™版筆電以及ConceptD7SpatialLabs版3D筆電，三款產品皆能使螢幕顯示的內容在2D和3D之間進行切換，且筆電產品裝有兩台有影像感應器的立體相機，會持續追蹤使用者的眼球和頭部的位置與動作，藉此為每隻眼睛創造一系列影像，並直接透過鏡頭投射至眼睛觀看處，讓裸視3D的呈現效果能進一步提升。

另宏碁在現場還擺設了Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機，是一款宏碁4月新發表的空氣清淨機，機殼材質採用消費後回收（PCR）塑料，生產過程減少達20％的碳排量。

群益投顧表示，整體觀察此次宏碁在COMPUTEX2023展示的產品後，環保、電競、Life Style品牌產品是宏碁此次產品展示的三大特色，並認為此些產品應是宏碁2023年發展與銷售的重點方向。

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