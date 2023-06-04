8年前震撼教育 先進光:光學不再是唯一的路

歷經與大立光長達9年的訴訟案，如今的先進光似乎不一樣了；除了技術能力提升外，董事長高維亞也透露將啟動轉型計畫。

根據《財訊》報導，今年，光學大廠先進光曝光度極高，先是繼蘋果筆電之後也成為iPad新鏡頭供應商，預計下半年出貨，帶動股價大漲；4月，先進光向法院提起專利侵權訴訟，主張久禾光電侵權，求償金額新台幣1億元，也在業界拋下震撼彈。

《技術提升》毛利率開始蛻變

外界注意到，歷經與大立光長達9年的訴訟案，如今的先進光似乎已變得不太一樣了。鮮少露面的先進光董事長高維亞在接受《財訊》專訪時也不諱言：「未來的先進光，確實會跟現在長得完全不一樣！」

首先，《財訊》分析，從客觀數字來觀察，先進光接連打入蘋果電腦、iPad供應鏈，已顯示其技術實力不可小覷。2022年，先進光營收與獲利都刷新紀錄，毛利率已逼近25%。高維亞說：「光學的毛利率完全都是來自於技術，毛利率的提升，就是技術力的提升。」

圖／財訊提供

然而，2021年，先進光與大立光和解的條件之一，就是雙方專利交互授權；因此外界傳言，先進光技術大升級，背後關鍵原因是大立光技術輸出給先進光。對此，高維亞笑稱，「根本不可能」，因為專利交互授權與技術輸出是完全不一樣的事。

根據《財訊》報導，高維亞強調：「先進光技術的大升級，應該是從2015年承接美國大客戶的訂單開始累積，已經有好幾年的時間。」儘管他不願證實，但這個「美國大客戶」，其實就是指蘋果。

當初，高維亞力排眾議接下蘋果筆電訂單，就是認為先進光早已是PC鏡頭的霸主，在全球PC鏡頭市占率超過7成；在PC這個小池塘裡，競爭對手新鉅科、久禾光等，與其實力相去甚遠，因此先進光必須尋找新的大海。

沒有想到，《財訊》也發現，先進光終於接下蘋果筆電訂單之後，團隊卻被蘋果修理得「體無完膚」，因為哪怕是零組件如鏡頭，蘋果都有專門團隊投入設計，團隊的光學博士比先進光還要多。「美國大客戶會追根究柢地問，為何第一片鏡片要這樣設計？」高維亞苦笑說，「一般來講，客戶和我們談規格，只會談功能，誰會談到裡面的光路設計，還有設計檔案？」

當初，蘋果歷經了兩年「陪公子讀書」的階段，就是要讓先進光做一個「根本不存在的案子」練兵，等到確定供應鏈已經練到蘋果需要的能力之後，才會正式交付真正的案子。

《財訊》報導指出，正因為蘋果是所有客戶中最挑剔的，先進光被要求從鏡頭的材料到模組開發都要一條龍生產，也藉此打開了光學的「黑盒子」。如今，先進光在技術更上一層樓之後，也跟隨大立光透過訴訟模式，對惠普客戶第2供應商久禾光提起訴訟，以遏止競爭對手削價競爭。

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤預期，展望中長期，先進光可能依循舜宇光學在蘋果鏡頭供應鏈中的成長模式，亦即取得iPad訂單，開始逐步增加供應比重後，最終獲得iPhone訂單。針對外界臆測，高維亞則表達不置可否的態度。

《加速轉型》跨域指紋辨識

除了技術的提升外，先進光也因應全球供應鏈重組，加速轉型布局。

根據《財訊》報導，2018年，光寶科將旗下手機相機模組部門售予立訊集團旗下的立景創新，如今立景創新的角色十分曖昧。一方面，隨著美中衝突加劇，PC品牌大廠也開始憂心立景創新會被禁用；一方面，立景創新也從來不諱言想爭取蘋果訂單，PC品牌大廠也顧慮立景創新若真的接到蘋果訂單，會不會因為要全力鞏固大客戶蘋果，而捨棄其他廠商的訂單。

這一切都看在高維亞眼中，「其實，光學不再是我們唯一想走的路了。」高維亞語帶玄機地表示，這也是先進光轉投資成立科雅光電、跨足到指紋辨識領域的主因。

此外，當初光寶科將手機相機模組部門出售時，部門陸續有人才出走，高維亞也趁機網羅，如今科雅光電幾乎一大半員工都是來自光寶科。據了解，先進光也在其他鏡頭模組關鍵零組件鴨子划水，等待時機卡位「去中化」的供應鏈。

2019年，上海韋爾半導體宣布收購全球影像感測器排名第3大廠的美商豪威（OmniVision），震撼業界。「如今，全球影像感測器市場，前3大廠商分別是索尼、三星與韋爾，因此未來去中化可能會排擠韋爾。」一位PC產業高層觀察，未來若禁用韋爾，索尼與三星能否吃下這麼大的產能供應？因此，PC產業也在積極培養替補的救火隊。先進光有沒有機會透過併購，更深入布局鏡頭模組的關鍵元件？高維亞不予評論。

《未來挑戰》恐與供應鏈爭利

根據《財訊》報導，郭明錤說，在美中對抗下，某些有去中化需求的品牌，會把光學鏡頭相關訂單轉到台廠。不過，他也強調，光學鏡頭廠未來垂直整合是關鍵，也是因為產業成長空間有限，欲提升獲利能力故垂直整合；然而 挑戰在於營運規模擴大與初期毛利率降低，機會在於垂直整合有利綁定客戶訂單與長期利潤提升。

的確，全球光學鏡頭產業在持續整併之下，已經愈來愈少見純鏡頭廠，隨著鏡頭模組產業快要進入大洗牌階段；再加上指紋辨識模組與鏡頭模組製程幾乎一樣，先進光展開垂直整合轉型大計，的確是有跡可循。

只不過，先進光投入垂直整合布局，一方面可能會與既有客戶搶生意，另一方面也可能與供應鏈廠商有利益衝突。因此儘管面對記者再三追問，高維亞仍不願鬆口透露垂直整合細節。但無論如何，先進光走上垂直整合布局，已是水到渠成，接下來在營運面必然會顯現不一樣的成績單 …（本文出自《財訊》雙週刊686期）

（林苑卿）

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