黃仁勳旋風助攻營收？台積股東會6/6登場

萬眾矚目的晶圓代工龍頭台積電股東會，將於6日（周二）登場，除了說明營運展望，包括海外擴產布局、AI伺服器發展、各奈米製程現況等均為市場聚焦點。值得留意的是，前次法說會台積電坦言年度營收下修，是否會隨著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳颳起的「黃式旋風」，逆轉修正為成長甚受法人關注。

而小股東最關心的股利政策部分，是否有機會再加碼，也是本次股東會的焦點話題。

近期輝達帶來的生成式AI大單，帶動投片量大增，法人認為，台積電在7／5奈米家族的先進製程產能利用率好轉下，有機會重新調整財測，股東會中管理層有可能釋出上修全年營收的看法。

NVIDIA的消費型與AI GPU大單，幾乎由台積電獨吞，未來高通、聯發科也將跟進蘋果腳步，投片台積電3奈米先進製程，確立台積王朝延續。預期股東會上，對於2025、2026年的3／2奈米製程與先進封裝，管理階層會釋出積極正面的看法。

台積電已宣布的海外擴建計畫，包含美國亞利桑那州晶圓廠（預計總投資金額約400億美元；亞利桑那州廠已經在台積保證下發行了80億美元的公司債），以及位於日本熊本的晶圓廠（預計資本支出約86億美元）。歐洲部分，台積電正與客戶共同評估，建造一座專注於車用特殊製程晶圓廠的可能性。為因應海外擴展布局的資金需求，台積電特此修訂整體對外背書保證額度上限，由原本公司淨值25％提高至40％，展現擴充產能的積極度與信心。

在股利政策上，經董事會核准，本季台積電擬配發每股現金股利3元。自2021年第一季以來，已連續8季度配發2.75元，公司改變配息方式為季配息以來，單季股息都未超過3元，本次股息的調高，應可讓股東對共享台積電的營運成果更有感。

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