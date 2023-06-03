AI當道! ChatGPT推APP、LINE新增AI自拍

AI科技不再遙不可及！透過手機，就能體驗AI的強大能力。人工智慧聊天機器人ChatGPT日前正式推出官方App，在台灣、日本、南韓等國iOS平台App Store上架 。日常生活不可缺少的LINE新增「AI 自拍」功能，透過人工智慧技術就能將用戶自行挑選上傳的照片，自動生成多樣風格的AI人像圖片。

ChatGPT開發商OpenAI日前正式推出官方App，首波於美國開放下載，5月31則在台灣等國於iOS平台App Store上架，但是系統必須更新到 iOS 16.1 以上。安卓系統用戶需要再等一等，目前只能使用網頁版。

說到ChatGPT的特色，包括即時回覆你當下的問題，還有個人化的建議，例如可以建議你如何不失禮地拒絕朋友的簡訊邀約，另外還可以給予專業的建議，例如修改廣告文案。就連該送媽媽什麼禮物，ChatGPT也能列出幾個選項，還有更多功能等待用戶挖掘。

另一個AI運用的APP是台灣人最常使用的LINE，LINE 日前宣布於LINE 通訊軟體中的「個人檔案工作室」推出全新服務「 AI 自拍」，用戶無需額外下載應用程式，只要在LINE通訊軟體中進入 LINE 的個人檔案，點選「個人檔案工作室」即可開始使用「AI自拍」功能。用戶需上傳10到20張的自己臉部照片，並可從5款生成圖片風格中選擇自己所喜歡的，像是有最接近真實照片「基本款」，創造虛擬人物形象的「夢幻款」，或水彩或素描手繪風格的「藝術款」。

基於不同的生成效率，提供兩種價位的方案：

1.24小時內生成100張 AI 人像圖片（130枚 LINE 代幣）

2.短時間內生成100張 AI 人像圖片（260枚 LINE 代幣）

這項功能所運用的人工智慧與機器學習技術，即使用戶上傳了同一張照片，每次生成的結果都會不一樣。用戶可以將創建好的圖片設為 LINE 個人圖片，也可下載圖檔，套用至聊天室背景或分享到社群媒體。

（中時 古明弘）

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