黃仁勳子女跟著CEO老爸工作 網驚吐1句話

輝達（NVIDIA）創辦人、執行長黃仁勳與妻子Lori婚後育有1子1女，兒子黃勝斌（Spencer Huang）7年前曾來台創業，和朋友一起開設酒吧，經營7年後酒吧轉讓給他人；女兒黃敏珊原本從事飯店業。如今兩人都跟著老爸一起工作，分別擔任輝達產品經理、輝達行銷經理。有網友不禁表示，「還以為兒女不需要工作」。

有鄉民在PTT八卦版發文問到，「原來黃仁勳的兒女，現在都進了輝達工作，請問這件事告訴了我們什麼？」

底下的網友紛紛留言表示，「還以為兒女不需要工作」、「蛤，還要工作哦？」、「去學管理，以後才能接管公司啊」、「投胎投得好，人生無煩惱」、「人生最重要就是首抽」、「幫別人打工，不如幫老爸打工啊」、「世上只有爸爸好」、「合理啊，不然要給誰」、「培養接班人，還好吧」、「你身邊沒遇過有錢人? 都是這樣接班的，另外就是送到認識的老闆旗下企業做」。

也有網友認為，「美國不搞子承父業吧，又不像亞洲」、「有資源又有能力經營，真的蠻厲害的」、「是我就躺在家給爸爸養」、「沒亂花錢就不錯啦」、「他兒子原本在台北開的酒吧評價挺好的」。

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文章來源：PTT八卦版

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