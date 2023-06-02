歐付寶高層大地震 董、總雙辭任

興櫃掛牌的電子支付業者歐付寶（6878）2日公告，總經理許維泗及董事長林延壽，股東會後雙雙辭任，新任人選待董事會通過後對外公布。歐付寶股東會並補選一席董事，由歐付寶副總詹艾臻擔任，另一席獨立董事由劉建志擔任。

歐付寶2022年的營收7,098萬元，低於2021年的1.08億元。稅後淨損3,123萬元，每股稅後淨損0.43元，較前年每股淨損0.27元擴大。

歐付寶表示，受到洗錢防治法等法令的衝擊，2023年營收表現不佳。

2023年迄今，平均每個月營收不到百萬元台幣，累計1～4月營收僅217萬元，較去年同期的3,403萬元，大減93％。

對於2023年的業務，將發展特定的領域，例如跨境支付、小額匯兌、電子發票及財經公司所推的國家支付碼TWQR等。

歐付寶雖然是第一個拿到電子支付執照的業者，但因為近年來市場競爭激烈，包括銀行及大集團也紛紛搶進電子支付的業務。

但歐付寶表示，該公司追求獲利，不打補貼戰，是所有電支公司當中，虧損相對較小的公司。

不過，近年因為洗錢防治法令，歐付寶也受到不小衝擊，一方面，遞延式商品（如線上課程及募資），雖然手續費較高，但是風險較大，因此，在承作上也減少許多。

另一方面，針對客戶的篩選也更加嚴格。再加上歐付寶對於靜止戶的查核較為嚴格。種種因素之下，拖累歐付寶的業績。

歐付寶表示，今年與清算中心合作海外地區線上線下跨境支付，透過系統串聯，提供歐付寶會員於當地店家共用QR Code的支付服務，並逐步發展成國內電子支付境外中介平台。

另外，開發小額匯兌功能，解決會員境外匯款的需求，並新增電子發票開立服務功能。

另外，配合政府政策推動，與同一集團的第三方支付公司綠界，共同推動國家級支付碼TWQR，綠界已在電商擁有較高市占率，而消費者透過綠界的服務掃TWQR，歐付寶將可收取手續費用。2023年的目標之一為努力賺錢、盡快獲利。