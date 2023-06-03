黃崇仁巧布局 晶合集成市值勝力積電

根據《財訊》報導，力晶持股2成的晶合集成，過去3年營收增加近7倍，規模直逼中國第3大本土晶圓廠華潤微；隨著晶合集成掛牌上市，力晶的兩岸布局是否又到了新的轉折點？

5月5日，力晶科技旗下的晶合集成的A股股票，在上海交易所科創板正式上市。掛牌儀式上，安徽省合肥市重要官員幾乎全員出動，官網上也大大地寫著「中國芯，合肥造」。

投資晶合集成 科創板掛牌

但外界可能不知道，力晶科技是晶合集成的第2大股東。根據晶合集成最新公告，晶合集成第1大股東是合肥建設，持股23%，力晶則持有20%股權。值得注意的是，晶合集成的發展基本上就是由合肥政府主導，但從總經理蔡輝嘉在內5名關鍵技術人員，全部都來自台灣。

而《財訊》報導指出，根據集中保管結算所的資料，截至今年5月19日，力晶的股東人數仍有26萬人；力晶仍是公開發行公司，不過幾年前，力晶轉型為投資公司後，董事長黃崇仁先是將在台灣持有的晶圓廠，以力積電名義在台上市；而另一個計畫，就是要推動在中國投資多年的晶合集成，在中國科創板掛牌上市。

晶合集成掛牌後，股價從第1天收盤價19.87元人民幣，緩步上漲至21.94元人民幣，5月19日時，市值已達440億人民幣（約合新台幣1950億元），遠高於力積電1230億元新台幣的市值。

《財訊》也發現，當年會成立晶合集成，是中國安徽省政府為了實施「芯屏汽合」政策，在大力投資面板後進軍顯示面板驅動IC，委託力晶經營建立的公司。2015年，合肥市政府和力晶簽定《框架合作協議》、《投資參股協議》及《委託經營管理合約》，由力晶移轉技術，在力晶加持下，晶合集成花了6年的時間，從零開始變成一家賺錢的公司。

晶合集成的主要業務是生產面板驅動IC，主要製程包括150奈米、110奈米和90奈米，並正在進行55奈米製程12吋晶圓的風險試產，接著將開發40奈米製程，這些技術平台，不只和中芯有相當的技術差距，和台灣力積電也有差距。

但由於面板驅動IC的成本結構和成熟製程相當契合，加上2021年半導體大缺貨潮，因此晶合集成獲利大幅改善，聯詠、奕力、奇景這些顯示驅動IC設計公司，都是晶合集成的大客戶。但以營收規模計算，2021年時，晶合集成只是中國第4大晶圓廠，仍落後於中芯、華虹、華潤微。

《財訊》報導指出，根據晶合集成公布的招股說明書顯示，過去3年晶合集成可說是全速擴張規模。2021年時，晶合12吋晶圓年產能只有57萬片；但2022年3月，晶合集成單月產能便突破10萬片，推算年產能可達120萬片，增加超過1倍，而晶合的設計產能可提升至月產能30萬片。

營收百億 挑戰華潤微地位

過去5年，晶合集成的營收不斷翻倍，2018年時營收只有兩億人民幣，2019年增為5億，2021年增為54億，但和中國本土第3大晶圓廠華潤微，2021年營收92億人民幣的規模相比仍有差距。但到2022年，晶合集成的營收已達100億5000萬元人民幣，只比華潤微少1000萬人民幣，但由於華潤代工事業不大，只有6吋和8吋產線，晶合接下來要挑戰的目標應是大陸晶圓代工2哥華虹。

根據《財訊》報導，現在，黃崇仁的力晶科技，在兩岸都默默地擴張地盤。根據晶合集成公告，該公司已用110奈米製程，通過車用晶片AEC-Q100認證；同時也正在發展CMOS感測器、電源管理晶片、MCU等產品代工技術，接著將開發40奈米技術，要搶攻中國的車用晶片市場。力晶發言人張榮輝表示，大陸法規上市鎖股1年，1年後每季也只能出售1%股份，力晶目前沒有任何處分晶合股份的計畫。

另一方面，力晶旗下的力積電也在苗栗擴廠，也曾傳出和老對手世界先進搶地的傳聞，黃崇仁在兩岸半導體成熟製程的布局如鴨子划水，值得仔細觀察。 …（本文出自《財訊》雙週刊686期）

（林宏達）

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