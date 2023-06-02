信邦5月營收直逼30億元大關 連4月創高

信邦（3023）日前召開股東會，董事長王紹新曾表示，由於公司客戶訂單穩定，今年營運可望穩定成長，全年仍以追求雙位數成長為目標。踩著穩健成長的腳步，信邦今年5月合併營收直逼30億元大關，以29.23億元連續4個月創高，另累計前5月營收143.48億元，亦以年增20.47％，同創歷年新高，符合雙位數成長的期待。

信邦2日公布5月營收達29.23億元，較4月29.12億元雖僅微幅成長0.38％，但卻成功續攀高點，惟與去年同期24.93億元相較，成長幅度明顯放大，達17.22％；另累計前 5月合併營收143.48億元，亦較去年同期成長20.47％。

信邦指出，5月營收續增，主要是拜醫療及健康照護、汽車及工業應用等產業之銷售穩步成長之賜，分別較4月成長0.91％、1.56％及1.4％；另累計前5月相較於去年同期，則以綠能產業成長最多，年增達63.77％、其次為汽車產業的34.8％、工業應用產業成長20.62％、醫療及健康照護產業成長11.08％，唯一呈衰退的是通訊及電子周邊產業，呈年減23.16％。

就銷售產品別的營收占比言之，連接線組最高達84.12％；連接器及零組件則佔15.88％。

另在產業別的銷售分布上，綠能產業營收占比最高，達32.91％；工業應用產業佔27.33％；通訊及電子周邊產業佔16.76％；汽車產業佔14.28％；醫療及健康照護產業佔8.72％。

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