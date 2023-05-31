聯發科蔡明介報喜 手機、車用雙拳齊出

聯發科董事長蔡明介表示，今年手機市場挑戰大，不過明年會比今年好，將恢復成長動能。聯發科也將觸角跨足非手機領域，手機與非手機業務比重已相當，「這是一個很好的balance（平衡）」，未來成長動能在手機之外，如運算領域等，與輝達在車用上的合作，也將帶來更多機會。

聯發科31日舉行股東常會，蔡明介強調，2023年手機市場迎逆風，主要來自疫情影響之下，消費性電子需求已提前被滿足，適逢庫存調整周期之際確有挑戰。然聯發科於運算晶片市場已足以與高通分庭抗禮，挾過往手機成功的經驗，於其他市場攻城掠地，如車用、電源管理晶片（PMIC）等。

蔡明介強調，聯發科產品線越趨多元，目前手機與非手機業務皆具舉足輕重地位，近期車用產品之發展，也能使整體營運，不再倚重單一產品。聯發科核心技術鎖定於多媒體、運算（Computing）與通訊連網三大方向，其中運算在各種應用發展仍維持強勢。

另外聯發科網通產品也積極爭取作為「規範制定者」腳色，5G／6G NTN（Non-Terrestrial Networks,非地面網路）發展，攜手業界夥伴，一同開發統一標準。聯發科已成功商用全球第一組5G衛星物聯網（IoT NTN）通訊晶片，邁向6G的世代，蔡明介有信心聯發科成為領導廠商。

手機部分，天璣9200／9000＋ 市場反應良好，第三代SoC將在第三季推出。聯發科 SoC都有整合最先進的APU（加速處理單元），可以支援生成式AI應用，聯發科也積極地與客戶共同研發研發下一代APU，搶進AI邊緣運算市場。

蔡明介認為，2023年會是手機市場谷底，當前疲弱因更替週期變長、二手產品侵蝕新機市占等因素，但是手機產業已經準備進入下一個更替週期，未來兩年會恢復成長。

車用營收過去成長強勁，近期發布Dimensity Auto車用平台，整合多項優勢應用，車用相對消費性產品認證時間較長，但目前整體進度健康，再與輝達合作之後，將是未來成長動能。

聯發科股東會通過每股現金股利76元，以當日收盤價計算，殖利率超過10％。