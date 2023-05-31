遠傳未來旺三年 信心滿滿

遠傳31日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，未來遠傳將與微軟、愛立信、及英特爾三家科技大廠共同衝刺科技新技術，尤其看好AI產業，將與三大國際夥伴在AI領域深化合作。徐旭東強調，對於遠傳未來三年的成長，非常看好。

打造最環保的電信網路

總經理井琪則在股東會提出遠傳未來三年的四大成長策略，一，致力打造最環保的電信網路，二，全力發展遠傳行動生活圈，三，擴大企業客戶新經濟布局，並聚焦綠色資通訊，四，結盟微軟、Intel及愛立信等國際策略合作夥伴，加速AI等先進技術應用。

針對AI布局，井琪表示，遠傳不僅與微軟合作ChatGPT，部份子公司更已導入ChatGPT，包括friDay影音服務等。另外，也將與Intel在AI領域進行合作。

在企業用戶新經濟布局，則更聚焦綠色資通訊產業，積極參與生態圈，井琪強調，四年前遠傳以「大.人.物」進行轉型是正確的決定，遠傳對於未來三年的成長，非常看好而且有信心。

有關遠傳合併亞太電信案，徐旭東說，「遠亞併」過程很愉快，不像其它競業，「價格沒談完，就在談合併」，暗諷台灣大大砍台灣之星85億元。

遠亞併有望第四季完成

至於「遠亞併」完成整併時程，井琪說，預定端午節前夕也就是6月底前獲得公平會不禁止結合，接下來，遠傳將進行兩家公司的基地台網路整併、系統界接測試、並向證交所提交增資合併申請，整個合併案希望在今年第四季完成。

徐旭東強調，遠傳合併亞太電完成之後，「新遠傳」的用戶規模將變大、變強。在網路整併部份，井琪估計「遠亞併」後，約有五千多站的基站將淘汰，年減2萬5,000多噸碳排量，並將以AI選址適度布建基站。井琪說，目前遠傳每年使用6億多度電，其中基站用電4億多度占比達71％，與亞太電合併後進行基站整併，預估可以省下相當比例用電量。

連12年股利配發率逾100％

遠傳電信營運穩健，維持優渥股利發放政策，股東會通過今年發放每股現金股利每股3.25元，股利發放率達110％，連續12年股利配發率超過100％，且今年截至目前，市值漲幅已達17.0％，高居電信業之冠。