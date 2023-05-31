康舒併購ABB旗下電源轉換事業 估Q3交割

康舒（6282）併購ABB集團旗下電源轉換事業部門傳佳音，31日晚間，康舒明確表示，不單美國海外投資委員會（CFIUS）已於美國時間5月30日發函核准此案，經濟部投資審議委員會亦於5月30日召開之第1223次委員會議宣布順利通關，康舒強調，該案在雙方各項準備作業完善後，預期應會在今年第三季完成交割。

康舒於今年初啟動世紀購併案，宣布將透過子公司以現金收購瑞士ABB集團旗下美國事業部ABB Power Conversion 全數股權，該案交易金額多達5.05億美元 （折合台幣約153億元），一度引發市場關注。

為促成此案順利過關，康舒董事長許介立在今年股東會上，還特別提及此案，強調北美電信電源市場一直由當地業者主宰，海外廠商很難切入，有75％營收來自電信市場的ABB Power Conversion，客戶均赫赫有名，除北美三大電信商、諾基亞外，IBM、谷歌、GE、思科、甲骨文、HPE等大廠也均是座上賓，而透過此次購併恰好可以為康舒快速贏得進入北美電信電源市場的入場券。

許介立重申，併購ABB集團旗下電源轉換事業部門有幾個好處，一是取得技術，二是可以打進封閉市場，三是電信產業毛利相對高，再加上雙方在市場和客戶的重疊性很少，預期併購之後，一定可以發揮一加一大於二的效益。

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