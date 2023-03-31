台端投資踩雷 認虧16.83億元

台端（3432）資金踩雷認虧近17億元，公司公告2022年財報，營收1,893.2萬元、稅後虧損11.7億元、每股虧損17.57元，受到資金重壓逾8成的澳豐基金衝擊，台端去年大幅虧損。

台端31日停牌並舉行重大訊息說明會，公司表示將持續密切注意持有的4檔基金後續發展，並委請專業人士、國際律師事務所，從法律面協助公司主張權利，以維護全體股東權益。

台端表示與子公司投資Spectra SPC Powerfund、Asian Strategic Long Term Fund、Asian Strategic Orient Fund、Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund等4檔基金多年。

但自今年3月起，陸續接獲4檔基金的交易機構或發行單位發出通知表示，辦理基金贖回程序時發生匯款遲延、暫停基金之資產淨值計算並遞延基金之贖回、客戶帳戶將處於不活動狀態、暫停所有商品之本金贖回等。

台端表示，依國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」規定，重新評估4檔基金相關資訊之可靠性、受限制情況、現實市場活絡程度、交易存有重大不確定性等因素，31日緊急召集審計委員會及董事會，並通過決議於2022年財務報表其他利益及損失項目中提列損失，預估損失金額約16.83億元，相當於5,478.9萬美元。