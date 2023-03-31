破浪 承啟、映泰去年守住獲利

受惠主力中系客戶七彩虹維穩在中國顯卡位居市占之首，承啟（2425）去年各季營運皆守穩獲利表現，全年稅後每股純益（EPS）3.32元，寫下近九年來新高。另同以中國市場為主的映泰（2399），去年受板卡需求修正、庫存去化亂流影響，全年仍守住營益率及獲利正數，稅後EPS 0.07元。

以中國品牌為主的板卡ODM廠承啟，去年前三季受惠中國品牌客戶訂單持穩，營收多保持相對疫情前的旺季水位，營益率、毛利率及淨利率也在產品組合優化、新台幣走貶及業外匯兌收益挹注下，同步逐季揚升。惟第四季仍因提列庫存趺價損失影響下，三率明顯收斂、單季稅後EPS降至0.06元低點。

去年下半年的首波顯卡新品拉貨效益告一段落後，承啟今年1、2月營收隨顯卡進入季節性修正期走緩，累計前兩個月營收6.56億元，較去年同期下滑25.68％。

不過接續將於第二季將上市的輝達NVIDIA新一代RTX 4070系列等中階新品，近期就會進入客戶密集拉貨時程，另因應第二季底的中國電商黃金銷售檔期前，中國品牌客戶端出貨需求可望增溫，法人估承啟業績動能亦將隨之走升。

映泰去年則因第二季後來自顯卡的超額利潤消失，且一線品牌廠大舉清庫存，致二線廠面臨虧錢賣卡困境，銷售折讓壓力升溫、進而衝擊毛利率。加上下半年顯卡新品供貨不順，映泰去年第四季擴大提列存貨跌損，營益率轉赤字、營業淨損0.43億元，單季稅後虧損0.33億元、每股虧損0.24元。

隨今年第一季迎來中國主板市場小旺季，映泰第一季主板出貨動能明顯回溫，營收比重再拉升至達五成以上，法人預估映泰該季可望走出前三季的本業營運低潮。