旭東去年EPS 4.84元 創新高

設備廠旭東機械（4537）公布2022年財報，全年合併營收為26.95億元，年成長33.19％，毛利率36.62％，每股純益4.84元，獲利寫下歷史新高。去年面板和自行車等高毛利率設備比重提高，產品組合有利，因而推升獲利成長，此外，半導體設備比重提升及匯兌利益，也對獲利有所助益。

旭東表示，2022年台灣自行車成車及零組件市場產值超過新台幣2,000億元，年增23％，成為全球第二大生產國，其中電動自行車出口也首度突破100萬台。台灣是全球高階自行車製造和研發重鎮，在中彰投地區上千家業者共同打造獨特的生態系。旭東提供自行車數位化生產設備，一路促進產業鏈降低成本及成長。近年隨著電動自行車興起，帶動一波波成長動能，促使供應鏈進行設備更新。旭東開發出數位智能化生產設備，以自動化為導向，結合生產流程物聯網，為客戶量身打造生產線，提升客戶生產效率。

2022年，面板產業受總體經濟影響，出貨量及整體市場規模下滑，使得面板廠需嚴格控制稼動率以維持供需平衡，廠商資本支出亦相對謹慎，將投資集中在既有廠房擴線、升級機台以及提升生產效率。旭東在面板領域深耕已久，提供整線TFT LCD實裝全自動生產線設備，產品具高性價比之優勢，毛利率亦相對較高，因而受面板市況影響相對較小。

此外，旭東近年積極投入半導體設備市場，已有多項設備被半導體廠及封裝測試廠採用，此外，旭東的檢、量測機採用光學式設計，檢測項目較市場上泛用設備多3～4個檢測項目，檢測效率更高，預期將持續帶動公司的半導體設備業績成長。

旭東表示，隨終端市況逐漸改善、半導體設備開花結果，旭東今年業績審慎樂觀。