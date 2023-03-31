擁跨國企業策略長才 陳振乾任中美晶總座

中美晶31日召開董事會，決議自4月3日起聘任陳振乾為中美晶新任總經理。陳振乾具備豐富的學經歷，曾擔任KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行董事、資深合夥人、審計部營運長及家族辦公室創辨人等，陳振乾擁有台灣大學商學碩士學歷，亦曾擔任財團法人財經研究教育基金會董事暨執行長。中美晶倚重陳振乾的長才與歷練，邀請加入經營團隊，期許為公司拓展新格局，邁向另一個里程碑。

陳振乾豐富的學識背景涵蓋會計、法律與商業管理等專業領域，實務歷練豐沛，橫跨國內外大型企業的財務管理、稅務規劃、企業併購、資本市場籌資及上市（台灣、美國、香港及新加坡）以及建置企業風險管理機制等，亦曾參與許多跨國專案，範圍包括再生能源、半導體、媒體、資通訊等產業，並帶領國際團隊協助跨國企業建立商業模型、交易及作業流程的風險分析與管理機制。

此外，陳振乾亦熟稔美國及國際會計原則與稅法、公司法與證交法等相關法規，為集團企業重組、控股結構設計以及治理架構運作提供精準策略建議。未來中美晶將借重陳振乾的跨國企業策略規劃及營運管理長才，引領中美晶集團旗下再生能源及半導體事業雙雙成長茁壯。

陳振乾表示，很榮幸能擔任中美晶總經理。展望未來，再生能源產業為政府與企業推動淨零轉型的核心，是影響下一代人的產業支柱，期待與中美矽晶優秀的團隊合作，在董事長徐秀蘭的領導之下，共同推動企業創新，協助客戶邁向更潔淨的未來，進一步鞏固中美晶作為能源方案提供者的領航地位。

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