鴻海Family讓愛加倍 0到6歲公司養績效曝

鴻海Family讓愛加倍，「0到6歲公司養」4大關鍵數據公布

鴻海科技集團「0到6歲公司養」育兒福利津貼堂堂邁入三週年，集結過去3年成績，迄今共有1,574位鴻海寶寶受惠「0到6歲公司養」福利津貼，鴻海並從中歸納出，「0到6歲公司養」4大關鍵數據。

包括符合資格的三寶爸媽有28對，雙寶爸媽有364對、自2015年公司大幅提高育兒補助後，女性員工比例從2014年的16.9％成長至去年的23.2％、另產後留職率也從69％成長大幅攀升至89.5％，顯現實施多年的育兒福利津貼政策，確有吸引女性人才及留才效益。

鴻海科技集團「0到6歲公司養」育兒福利津貼記者會30日召開，鴻海集團總財務長黃秋蓮對少子化引以為憂，強調「少子化不僅是國安危機！也是產業危機，現在生的越來越少，未來人才也就會越來越少，這會降低台灣在國際的競爭優勢。

因此鴻海積極打造員工孕育子女的最佳職場環境，希望讓員工好好照顧下一代，並為提升國家未來競爭力盡一份心力！」

鴻海人資長夏國安也親自分享育兒補助、人才留任及生育趨勢等關鍵數字剖析。整體來看，在2020年至2022年「0到6歲扶養比」的平均數字，鴻海公司佔比30.4％，等於每10位鴻海員工就有3位家中有0到6歲的小朋友，遠超過台灣佔比7.8％數字；從粗出生率來計算，鴻海公司佔比3.4％，也是高於全台灣佔比0.65％！

鴻海育兒福利津貼自2015年大幅提升，以「媽媽福袋」形式提供同仁從產期開始一系列補助，讓準媽媽安心迎接新生命；2020年調整方案，加碼補貼成「0到6歲」每月1萬5千元的育兒津貼，由鴻海協助每位鴻海寶寶健康成長至7足歲前為止，總累計可領126萬元整，且不限子女數量，鼓勵員工多多生育！同時，體恤準媽媽孕期的辛苦，每月1萬5千元車資補助也調整為預產期前3個月使用。

鴻海表示，鴻海積極建立完善的員工照護網絡，讓這份愛延續至員工家庭，希望透過多元職場照顧，吸引更多優秀的人才加入，建構員工對公司向心力及認同感！

隨著今年疫情解封後，鴻海公司也將舉辦更多實體活動，包含親子課程、家庭日及電影日等，讓員工與家人體驗多元的福利，一同創造更多美好的回憶。