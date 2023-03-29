這晶片廠被庫存壓垮 專家曝這招有望好轉

半導體庫存壓力鍋於去（2022）年中炸開，至今已調整一段時間。記憶體晶片大廠美光28日預估本季營收較去年同期暴跌近60%，創下自2001年以來最大跌幅，財測雖慘淡，但符合市場預期，記憶體市況可望觸底。對此，資深半導體分析師陸行之分享5大觀察點，並認為「可能看到一些半導體公司會把一些高庫存打掉」。

美光預估本季營收較去年同期狂掉近60%，不過符合華爾街預期，執行長Sanjay Mehrotra表示，記憶體和儲存產業面臨13年來最嚴重衰退，由於定價環境疲弱，衝擊美光財報，所幸客戶庫存已好轉，未來供需將逐步改善。

美光第二財季（截至3/2）營收年減約53%，為36.9億美元，淨損也達23億美元，經調整後每股虧損1.91美元，遠不及去年同期每股盈餘2.14美元；第三財季財測估營收37億美元加減2億美元，符合分析師預測均值，經調整後每股虧損預估為1.58美元加減7美分。

陸行之在臉書發文表示，美光公布上季度獲利及這季度指引，因此分享幾個特別的觀察點，尤其「可能看到一些半導體公司會把一些高庫存打掉」，他提到，如果把庫存損失拿掉，美光庫存月數其實還是很高。

陸行之五大觀察如下：

一、美光預期第二季營收與上季持平，感覺比Trendforce昨天預期10-15%價格下滑稍好。

二、美光公布第一季毛利率-32.7%，營業利潤率-62%，嚇人一大跳，主要是認列近14.3億美元的庫存損失，但放在營業成本中。

三、美光預期第二季毛利率-23%，營業利潤率-52%， 但如果把一次性庫存損失5億美元拿掉，毛利率應該是-9.5%，營業利潤率-38%；若美光三個月後提供三季度指引，就會看到獲利率大幅回升，然後公司就會說「看好下半年，看好明年」。

四、美光第一季庫存月數 4.98，季減37%，年增27%，但如果把庫存損失拿掉，庫存月數是7.03，季減11%，年增79%，「其實還是很高」。

五、EBITDA margin -11%，表示美光產品已經賣到現金成本價（cash cost），但這個包含庫存損失，如果把營業成本中的庫存損失拿掉，其實公司還是賣在高於現金成本價。

（中時新聞網 吳美觀）

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