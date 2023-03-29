超前部署 聯德控股砸500萬美元墨國設廠

聯德控股-KY（4912）宣布，為超前部署電動汽車（EV）和自動駕駛為重點的汽車行業的戰略定位，提升核心沖壓業務能力，董事會已核准啟動500萬美元資本支出計劃，將在墨西哥克雷塔羅建立新的製造基地，預計將於2023年第四季進行投產。

聯德控股-KY表示，墨西哥廠區將有助於提升公司汽車行業的市場占有率，尤其是隨著電動車（EV）和自動駕駛的成長趨勢，將在市場復甦時，能有跳躍性成長先機，並為公司未來的發展奠定基礎，使公司進一步在沖壓業務方面大幅提升優勢，應對市場挑戰，拓展海外市場，尤其是在世界第二大汽車市場的北美市場。

同時，公司也將於今年擴增中國崑山廠區的生產規模，以就近服務中國區之汽車行業客戶對沖壓業務的需求增加。

目前，聯德控股-KY持續優先發展汽車行業內的EV和自動駕駛的客戶群，並在互聯健身行業之智能數位健身訓練設備業務的客戶群持續深耕，以及專注於3C行業之雲計算和智能設備的客戶群擴展。與此同時，公司已取得汽車行業客戶在EV和自動駕駛相關領域的多項新項目的提名，以及在互聯健身行業客戶的新項目獲得提名，顯示公司之產品研發及生產製造的實力獲得認可。

去年EPS達6.27元 第四季股息達0.5元

聯德控股-KY（4912）公布去年度財報，2022年營收達59.84億元，稅後純益3.91億元，年減16.09％，每股稅後純益6.27元，董事會通過去年第四季度股息達0.5元，並於6月27日舉行股東常會。

此外，聯德控股-KY（4912）宣布，為超前部署電動汽車(EV)和自動駕駛為重點的汽車行業的戰略定位，提升核心沖壓業務能力，董事會已核准啟動500萬美元資本支出計劃，將在墨西哥克雷塔羅建立新的製造基地，預計將於2023年第四季進行投產。

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