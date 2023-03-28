蔡明介向政府喊話 制定完整台版晶片法案

聯發科（2454）董事長蔡明介28日參加台灣半導體產業協會（TSIA）與DIGITIMES共同發布「台灣IC設計產業政策白皮書」活動。蔡明介表示，目前台灣IC設計及半導體產業受到全球各國開始透過補貼及低稅吸引半導體產業在地製造，加上少子化、教改後遺症及中國半導體業挖角等議題導致人才減少，呼籲政府能夠制定完整的台版晶片法案，鞏固台灣IC設計及半導體產業未來發展動能。

蔡明介本次擔任白皮書諮詢總顧問，並邀集群聯董事長潘健成、奇景執行長吳炳昌、聯詠科總經理陳聰敏及瑞昱副總經理黃依瑋等IC設計業界人士參與。蔡明介開場引言表示，台灣半導體產業發展成形，天時地利人和缺一不可。

蔡明介表示，歐美各國開始發現半導體產業的重要性，並開始用高額補貼鼓勵半導體在地製造化，另外在自駕車晶片市場，除了美國發展迅速之外，中國及歐盟等國也有在布局。且中國去年在美國半導體禁令影響先進製程發展，反而會讓IC設計產業開始轉向發展成熟製程晶片，部分台灣中小型IC設計就有可能受到影響。

除了上述海外政策面探討，蔡明介指出，人才問題同步相當重要，在過去教改政策後遺症、少子化及中國惡性挖角人才等影響下，政府在半導體產業的短中長期策略調整都有必要。

蔡明介認為，未來政府角色將日益重要，期許台灣政府能規劃完整的半導體晶片法案，更重要的是這個法案不僅關注的是半導體製造產業，還要有IC設計、中下游應用或軟體發展等產業都需要被關注。

（工商時報 蘇嘉維）

聯發科董座蔡明介開講 台灣IC設計和國際還有差距

台灣半導體協會今(28)日舉行台灣IC設計產業政策白皮書發表會，聯發科(2454)董事長蔡明介擔任此次政策白皮書總諮詢顧問，蔡明介表示，台灣IC設計產值為全球第二大，在系統軟體、高階類比設計能力和國際還有差距，是可以繼續努力追上的。

蔡明介表示，半導體產業近幾年來成為全球關注的焦點，才催生出此次的台灣IC設計產業政策白皮書。台灣半導體產業發展的成型，天時、地利、人和缺一不可。

台灣半導體產業在工研院的技術轉移後，接著有台積電(2330)、聯電(2303)的成立，隨後也成立了很多IC，造就了台灣是全球最大的半導體晶圓產值、以及第二大的IC設計業產值(美國第一)，各個公司在發展過程紛紛培養IC設計人才，進而造就現在的規模。

IC設計業不像半導體製造業需要購買昂貴的設備，主要是著重腦力密集的研發投入，台灣IC設計在系統軟體、高階類比設計能力和國際還有差距，也是可以繼續努力的。

本次發布的IC設計產業政策白皮書從總體戰略面、人才政策面以及營運環境面三個角度，提出包括擘畫與推動國家層級的半導體戰略；採取積極性的預算編列以強化推 動力道；擴大培育IC設計人才並爭取海外人才；重新檢視外商來台設立研發中心政策；強化IC設計核心技術掌握與佈局；協助業者整併與國際化以促進產業升級等六大面向。

台灣IC設計業2021年達到22%的市佔率，但隨疫情紅利消退且擅長的終端產品進入庫存調整，2022年下滑至18%。

未來數年在美國管制大陸高階晶片發展，迫使大陸業者轉向中低階產品布局的態勢下，使台灣IC設計業者將面臨競爭壓力，該白皮書中也預警，台灣IC設計業到2026年市佔率將下滑至17%，將被大陸的18%超越。

(時報資訊 王逸芯)

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