蘋果傳回歸傳統背光 瑞儀重回供應鏈

蘋果在最高階的12.9吋iPad Pro中改用Mini LED背光的新Liquid Retina XDR顯示器，市場傳出今年蘋果又將回歸傳統背光技術，在12.9吋iPad提供傳統背光和MiniLED背光兩種選擇，價格可望更親民一些，如此一來，瑞儀也將重回12.9吋iPad的背光模組供應商之列。

上半年蘋果調整庫存，瑞儀（6176）、GIS-KY（6456）營運疲弱，下半年在新品拉貨效應帶動之下，出貨可望恢復動能。

蘋果在2020年底首度推出MiniLED背光產品，包括12.9吋iPad Pro，以及14和16吋MacBook Pro，不僅炒熱MiniLED話題，也推升MiniLED晶粒供應商富采和MiniLED背光模組供應商GIS-KY的營運表現。不過先前市場期望2022年蘋果會在更多產品線導入MiniLED背光應用，但是實際並未擴及如11吋iPad Pro等其他尺寸產品，而且外傳蘋果有意在2024年將首度導入OLED面板技術在高階iPad和MacBook，也讓MiniLED前景失色不少。

蘋果的MiniLED供應鏈對台灣倚重頗多，包括LED供應商富采、SMT打件廠台表科、背光模組則是由GIS-KY操刀，瑞儀沒有供應12.9吋iPad Pro的背光模組、而是專注在14和16吋MacBook Pro。

不過MiniLED背光系列產品價格居不斐，12.9吋iPad Pro售價3.79萬元起跳、14吋MacBook Pro價格則是6.49萬元起跳。外傳蘋果今年在高階的12.9吋iPad Pro將重回傳統背光技術，提供傳統背光和MiniLED背光兩種選擇，傳統背光機種價格也會親民一點。隨著蘋果技術變更，瑞儀也將重回12.9吋iPad Pro的背光模組供應商之列。

蘋果去年底開始調整庫存，目前看來第一季整體產業都還是處於庫存調整期，第二季訂單能見度不高，且上半年沒什麼新品推出，預期供應鏈營運處於低檔。

外傳今年蘋果計劃推出更大尺寸、15吋的MacBook Air，可能年中量產，此外，包括MacBook Pro、iMac和12.9吋iPad pro也都有更新的版本推出，預期屆時供應鏈可望恢復拉貨動能，下半年營運表現可望好轉。

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