傳台積再漲報價？台積不回應 業界這樣說

電子業急單回籠，市場傳出台積電可能在下半年將會調漲價格，對此台積電不回應價格問題。然根據IC設計業者指出，台積電晶圓代工價格都是在二季度前就已談定，目前第三季價格沒有變動，第四季價格要等到4月才開始協商。

外資今年來大舉回補台積電29.5萬張，帶動市值回升至13.77兆元，位居全球第十大企業。在HPC及消費性電子急單逐步回籠下，市場傳出，台積電第二季稼動率優於市場預估，並可能在年底前調漲晶圓代工報價。不過多家IC設計業者皆表示尚未有相關訊息傳出。

電子業急單回籠期

IC設計業者表示，台積電今年第一季漲價訊息早在去年第三季就已經收到通知，且近期才陸續完成新投片晶圓的調漲價格合約，加上沒有在第一季收到台積電再度漲價的通知，因此幾乎可以推定今年前三季價格將不會有所變動。台積電不評論價格問題。

由於歷經去年下半年至今的半導體產業寒風，智慧機、PC及網通等終端產品應用的晶圓投片量都已經大幅減少，在今年第一季又面臨台積電調漲報價平均約6％，加上市況不佳，已經無法像前年一樣調升產品單價，營運相對過往艱困。

業界指出，今年第四季晶圓代工報價將會在今年第二季討論，不過在第二季整體供應鏈尚未回溫情況下，再度調漲價格的可能性實在相當低。

而事實上，台積電成熟製程晶圓代工產能已經從先前的全面滿載，下降至普遍80％～90％左右水準，當中力撐台積電成熟製程產能利用率的主要應用，是先前因產能滿載而無法投片的車用需求。

需求還沒完全回溫

不過，除了台積電之外，其他如聯電、力積電及世界先進等晶圓代工廠都已經降到七成左右，甚至一度還傳出有降至六成的低產能利用率，在需求尚未全面回溫之時，大多已經沒有本錢再度調漲價格。

此外，台積電美國亞利桑那州廠得出將會由中生代戰將本土派副總經理王英郎接任執行長暨總經理一職，負責台積電在美國新廠5奈米家族能按照計畫順利量產。

據了解，王英郎在台積電工作資歷已超過20年，且職位是從基層做起，一路從經理到副總經理都創下最年輕主管的紀錄，最高學歷為交大電子工程博士的他，完全不同於大多數高階主管皆有歐美名校學歷。相對其他主管年輕的他在本次有望接掌美國廠重要職務下，同時象徵著台積電中生代浮出檯面。

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