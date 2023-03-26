元宇宙聯盟成軍 7大應用艦隊練兵

在數位部產業署、台北市電腦公會共同催生下，遠傳、宏達電、和碩、華碩、緯創旗下緯謙、鈺創旗下鈺立微、佐臻、遠東集團零售總部、家樂福、全家、台新銀行、一卡通、趨勢科技、捷格科技等國內跨領域共49家企業，將於台北市智慧城市展，共同宣布成立「多元宇宙應用聯盟」，被視為國內第一個最具規模的元宇宙生態系組織。

「多元宇宙應用聯盟」首屆採雙會長制，由遠傳電信執行副總暨資訊長胡德民、宏達電全球業務總經理黃昭穎擔任首屆會長，並分別成立製造工業、零售電商、綠色永續、醫療照護、文化娛樂、教育學習、及公益治理等七大元宇宙應用艦隊。

胡德民26日表示，遠東集團零售、家樂福、全家等元宇宙應用場景的指標零售通路一起加入，將更有助於未來聯盟以「國家隊」的形式實現，最重要是，先在國內「跨界整合」醫療元宇宙、工業製造元宇宙、零售元宇宙之後，自然可以把已在國內實現的元宇宙創新應用解決方案、「整隊輸出」國際市場。

更重要的是，元宇宙聯盟將與O-RAN國家隊互為表裡，台廠能夠提供元宇宙所需底層硬體設備，也能輸出5G專網之上的產業應用，軟硬合併，更能推升繼軟體代工、兩兆雙星計畫之後，元宇宙成為台灣在全世界具有舉足輕重地位的指標性產業。

胡德民二月底陪同遠傳總經理井琪前往MWC，發現元宇宙不再侷限於區塊鏈、虛擬貨幣、虛擬土地銷售等偏狹的元宇宙議題，但從韓國SK電信以一半的展館展演元宇宙的應用，中國、歐、美大廠的展館亦不遑多讓，意味著，全球指標大廠正在加速發展元宇宙，台灣必須加快腳步。

聯盟成立當天，NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、台灣微軟總經理卞志祥將從國際觀點，探討台灣如何掌握這一波元宇宙商機，胡德民強調，台灣的應用要出海，需要助力，一個是圖形演算，一個是AI演算力，NVIDIA及微軟是全球指標大廠。

再加上近期ChatGPT及Open AI受到全球重視，元宇宙更是AI的拿手好戲。胡德民認為，只要AI價值能夠解決問題並且夠精準，元宇宙是生成式交談AI發揮戰略性價值非常好的場景，微軟在Open AI表現突出，另外，微軟也代表底層公有雲，構建在公有雲之上，將讓台廠出海更容易。

台北市電腦公會（TCA）指出，調研機構麥肯錫（McKinsey）預估2030年元宇宙相關技術，在企業端與消費端應用將在全球創造出4～5兆美元價值，目前僅創造2,000～3,000億美元價值，未來並從消費端影音娛樂、VR／AR硬體，到企業端建築業、保險業、教育業、零售業、製造業等場域應用，元宇宙技術影響廣泛。

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