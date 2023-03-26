美中科技戰 北京出招了 3家台廠恐危險

登摧毀「大陸之光」北京1招反殺！專家警告：這3家台廠危險

拜登政府聯手日本、荷蘭等國打壓大陸半導體，北京當局出招突圍，讓中芯、華虹、華為等頂尖陸企更容易獲得補貼。專家表示，若大陸無上限補貼晶圓代工廠，對台廠的聯電、世界、力積電造成壓力。

金融時報報導，面對美國等西方國家在晶片業的圍堵制裁，大陸正以舉國力量進行突圍，透過對特定企業進行補貼是最直接的手段。

消息人士透露，被北京政府選中的少數企業，將有機會獲得額外資金，官方補貼這些公司生產和部署本地化的晶片製造設備，而且提供的補貼「沒有任何資金上限」，並稱這些支持措施都是為了突破美國限制。

知情人士指出，預料將讓大陸晶圓代工業者中芯國際、華虹半導體，記憶體製造業者長江存儲、長鑫存儲，設備業者北方華創、中微半導體等率先獲益。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，中芯、華虹全球晶圓代工市佔率分別 4.7％及 2.6％，許多消費電子及車用晶片不必採用先進製程生產。中國大陸有這些龐大市場，透過政府全力補貼將壯大中芯、華虹的全球成熟製程影響力。

他分析，台廠的聯電、世界、力積電備受壓力。聯電全球市占率 6％，排名第三，是否假以時日被中芯超越呢？更不用說力積電，大陸客戶若轉單去中芯、華虹，衝擊很快顯現出來。

蔡明彰強調，若大陸無上限補貼晶圓代工廠，必然同時拉升半導體設備及 IC 設計產業，台灣 IC 設計將倒成一片。

（中時新聞網 吳美觀）