首季落底 中華精測Q2起將重拾成長動能

半導體測試介面廠中華精測（6510）27日將參加櫃買中心業績發表會，預期會對第一季營運及全年展望提出最新看法。

中華精測第一季雖因智慧型手機晶片庫存調整而出現淡季表現，但受惠於純測試載板Gerber專案及高效能運算（HPC）等測試介面訂單優於預期，法人預估營運會在第一季落底，第二季重拾成長，全年營收將年增約15％續創新高。

中華精測去年第四季雖然營運受到淡季影響，但全年合併營收仍年增3.5％達43.88億元創歷史新高，稅後純益7.7億元，較前年減少13.6％，仍為歷史第三高，稅後每股純益23.5元優於預期。中華精測董事會決議每普通股擬配發11.75元現金股利，股息配發率維持50％。

中華精測今年第一季進入淡季，2月合併營收月增3.1％達2.23億元，較去年同期減少12.4％，累計前二月合併營收4.39億元，較去年同期減少13.1％。

中華精測表示，今年首季產業鏈處於庫存調整階段，單季營收將呈現谷底成績，且亦會反應於本季度的毛利率、淨利等獲利表現，隨著第二季溫和復甦，獲利受淡季衝擊的影響將逐步舒緩。

中華精測表示，2月探針卡需求受淡季影響，營收由車用、高效能運算（HPC）、射頻IC（RFIC）晶片測試支撐。半導體測試介面整體業績來源則以智慧型手機、HPC運算晶圓測試板為主。雖然2月仍處於淡季階段，不過客戶端的新產品布局正逐步擴大。

法人表示，中華精測受惠於純測試載板Gerber專案及HPC運算等測試介面訂單優於預期，今年逐季成長態勢明確。

其中，半導體異質整合技術演進商用落地，中華精測因應相關技術推出全新系列MEMS探針卡，以及高縱橫比測試介面板，與客戶共用達到更高速、高頻、大電流測試成效。

中華精測表示，面臨產業景氣、市場應用、地緣政治等大環境正快速變化，中華精測以研發為基底，在M（機械）、E（電學）、C（化學）、O（光學）各領域進行研究開發，成功推出多項符合客戶次世代新晶片測試驗證的半導體測試介面產品。

此外，隨著地域經濟取代全球經濟等趨勢，數位升級的智慧工廠基礎建設亦持續推進，第一季營運落底後，第二季將重拾成長動能。