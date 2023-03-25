節能題材夯 綠能概念股後市俏

4月電價確定上漲，雖企業營運成本上升，也炒熱綠能、儲能話題，包括太陽能、風電、儲能等族群業績看漲，此外，節能減碳的投資也會增加，相關概念股表現受矚目。

茂迪總經理葉正賢表示，電價上漲一定會刺激綠電需求更多，增加太陽能案場建置需求，市場會更活絡，如此一來可以讓躉購費率提前下車，對於整體太陽能產業一定是正面的影響。元晶也指出，台灣電價長期偏低，電價調漲是適度的反應電業的成本，勢必會刺激再生能源需求。

法人指出，電價調整有助於於台電財務結構改善，也可望延緩躉購費率下滑的速度，另一方面也會反應在對民營電廠的購電價格，相關的包括電廠維運、新興的售電平台公司以及太陽能模組廠都可望受惠，如經營EPC維運業務綠能新兵泓德能源、雲豹能源近年也積極拓展購電平台，可望直接受惠，繼去年營收、獲利雙創高後，今年可望續攀新高。

此外，隨著太陽能案場建置量持續成長，太陽能模組廠茂迪、元晶、聯合再生、安集接單也跟著暢旺，去年營運表現翻揚，今年訂單能見度也拉高，再加上原材料成本下降，今年營收、獲利成長都看好。至於風電概念股包括上緯投控、中興電 、華新、大亞、華城及興櫃綠能股包括開陽投控、怡和國際、天力離岸等及儲能概念股如台達電、天宇，也都看好今年的成長動能。