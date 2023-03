美國資深記者赫弗南(Virginia Heffernan)獲得受邀參訪台積電,並且對台積電技術感到讚嘆,並誇讚台積電技術已經達到「神的境界」,且技術精準度就好比從地球表現拿著手電土要精準照射到月球上的50元硬幣。

赫弗南替科技雜誌Wired撰寫以「我在一座半導體工廠見到了神的面容(I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory)」為題的文章,記錄下台灣「護國神山」朝聖之旅,並指出台積電將幾乎一文不值的材料轉變成高價值的產物,且精準技術已經達到「神的等級」

台積電董事長劉德音接受美媒訪問時指出,半導體產業已經進入原子架構等級,且研發人員在創新思考的同時,必須以奈米微縮的角度去思考其原理及外在因素。

延伸閱讀

魏哲家獲400張台積限制股票 市值2.16億

台積電首當其衝?日媒曝台晶片業致命危機

台積電也逃不掉?美新環保禁令 晶片業恐慌