台積電日本廠帶來工作機會 還讓1數字飆

台灣房價炒完換日本？台積電助日半導體復活 小鎮地價猛噴

台積電攜手日本索尼（Sony）在熊本縣菊陽町蓋的半導體工廠2022年4月動工，預計2024年12月啟用生產，日媒指出，菊陽町受到台積電進駐帶動， 地價大幅揚升。台積電設廠向來能帶旺周邊房市表現，像是高雄過去兩年也因為台積電進駐推動房價飆升。

綜合日媒報導，日本國土交通省22日公布地價調查報告指出，截至今年1月1日，日本全國平均地價年增1.6%，已連續第2年呈現成長，一舉創下15年來最大增幅。從用途別來看，日本住宅用地地價年增1.4%，商業用地地價上升1.8%。

其中台積電進駐的熊本縣菊陽町，住宅用地地價大幅揚升9.7%、商業用地地價飆漲21.7%。熊本縣不動產鑑定士協會表示，台積電進駐後，帶動菊陽町住宅用地、商業用地需求急劇成長，在供需緊繃下，地價因此飆升。

根據九州金融集團（FG）估算，在台積電設廠效應帶動下，從2022年到2031年間可望為熊本縣帶來約4.3兆日圓（折合約新台幣1兆元）的經濟效益，預估總共可創造7500個工作機會。



（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

台積電拚擴廠 中科周邊房價突破6字頭

「台積電效應」泡沫了？蛋白區預售2字頭買了變盤子 專家：確實很焦慮

台積神話破滅？專家點名高雄6區房市慘了