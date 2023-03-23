2月最夯「機」 第1名沒意外 三星追在後

2月最夯「機」 蘋果再奪人氣王、三星稱后還夾帶3新星

根據傑昇通信公布的最新全台實體通路調查數據顯示，今年2月台灣手機市場整體銷售量為39萬支，較1月減少6.7萬支，銷售額則較1月跌18%。不意外的是，蘋果iPhone仍舊是市場人氣王，iPhone 14 Pro 256GB奪冠，第二名則為三星Galaxy A53 5G 8GB/256GB。另外，在新擠進20名的4項產品中，三星搶下3個名額，OPPO則拿下一席。

資料顯示，蘋果iPhone仍是2月份台灣智慧機市場最夯的產品，前20名就有9個名額是蘋果iPhone，三星則囊擴7名位居第二，在非蘋陣營中居冠；其中最多人選擇的是iPhone 14 Pro 256GB，而第二名則為三星Galaxy A53 5G 8GB /256GB，第三名則為iPhone 14 Pro Max 256G。

另外，在2月共有4款智慧機為新擠進前20名的，依序為排名12名的三星Galaxy S23 Ultra 12GB/256GB、15名的三星Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB、18名的OPPO Reno 12GB/256GB，以及19名的三星Galaxy A14 5G 4GB/128GB，換言之，在4個新進名單中，三星搶下3席。

（時報資訊 王逸芯）

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