聯發科：IC設計人才短缺 這點是一大隱憂

聯發科資深副總經理陸國宏今天表示，台灣IC設計業位居全球第2，需要優質理工人才；與美國、歐洲、中國與韓國相比，台灣是唯一理工人才減少的國家，是一大隱憂。

國科會今天在新竹舉辦台灣半導體產學論壇暨半導體領域專案成果發表會，陸國宏應邀演講「台灣IC設計產業技術創新與人才培育之需求與挑戰」。

陸國宏說，半導體應用無所不在，從雲端到邊緣終端裝置都有，因此IC設計業不能只專注在一個領域，要涉及很廣、很大的範圍。

他表示，科技進步不是免費，要付出代價，包括能源及金錢，如電晶體單位價格已難以持續下降。未來科技發展的瓶頸，除了美中科技戰，能源是重要挑戰，預期2040年全世界產出的能源恐不敷使用，將嚴重影響科技進步，在通訊、運算、感測、儲存、安全領域應有跳躍式進步。

陸國宏說，台灣IC設計業居全球第2大，僅次於美國，目前創造超過5萬個高值人力，未來仍需要碩士以上學歷的高素質理工人才。

陸國宏表示，除少子化影響，台灣近年來主修工程、數學等學科的學生比例逐漸降低；此外，與美國、歐洲、中國與韓國相比，台灣是唯一理工人才減少的國家，是一大隱憂。

陸國宏說，台灣應改善教育資源分配，大學與研究所應增加名額，給予足夠的師資、設備與教學經費，並從高中著手，鼓勵性向符合的學生往理工發展。

他表示，台灣可同時考慮把外籍人才引進台灣，以及增強全球化，在海外設研發據點，並持續鼓勵留外人才回台。

陸國宏以聯發科為例，聯發科目前在全球已有數十個據點，在美國就有5、6個研發設計中心。他說，引進外籍人才，台灣人才可以受到激勵多學習，具正面效益。

陸國宏表示，台灣有世界一流的IC設計人才，應防範外商惡意來台挖角，並審視對外商的補貼方向策略，以發展台灣欠缺的面向為宜，避免人才外流。

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