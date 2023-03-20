記憶體廠 Q1虧損恐難逃

由於DRAM及NAND Flash第一季價格續跌，加上庫存水位過高，終端消費支出持續放緩，據外電消息，韓國三星電子及SK海力士本季度的晶片業務恐因提列庫存損失而面臨數十億美元虧損。法人指出，南亞科（2408）及華邦電（2344）因減產及跌價導致營收及毛利率持續下滑，第一季本業虧損恐將在所難免。

據外電報導，三星電子3月19日提交給韓國金融監督院的申報文件中指出，截至去年第四季，整體庫存資產達到52.2兆韓元（約折合399億美元），遠高於2021年的41.4兆韓元並創下歷史新高。其中，占三星營收比重最高的半導體事業，去年第四季庫存金額達29.1兆韓元（約折合222億美元），與前年相較大幅增加12.6兆韓元。

SK海力士面臨相同困境，根據其申報文件，去年第四季整體庫存資產拉高至15.7兆韓元（約折合120億美元），較前年增加75％。由於DRAM及NAND Flash業務占SK海力士營收比重高達9成以上，目前記憶體低迷市況讓SK海力士營運更容易受到更大打擊。

根據FnGuide的數據，在記憶體價格下跌及庫存過高情況下，三星及SK海力士的晶片業務預估第一季會出現虧損。法人預估，三星半導體事業部的第一季營收虧損預估介於1.91兆至4.47兆韓元，約介於14.6億至34.0億美元之間，而SK海力士第一季營業虧損預估超過3兆韓元，約接近23億美元。

雖然各家記憶體廠自去年第四季開始減產，但全球通膨導致消費者購買力大幅減退，疫情解封後仍未帶動消費性電子需求回升，而美國及歐盟等主要經濟體積極升息更壓抑終端消費力道。在記憶體供給過剩情況下，市調機構集邦預估第一季DRAM合約價將較上季續跌約13％～18％，NAND Flash合約價亦較上季續跌10％～15％，且第二季價格將續跌。

法人表示，記憶體價格續跌及市場需求仍疲弱，加上生產鏈庫存去化緩慢，記憶體市場景氣能否在第二季觸底仍有疑慮，台灣記憶體廠南亞科、華邦電等亦面臨營運壓力，第一季本業虧損恐在所難免，且虧損壓力將延續到第二季。

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