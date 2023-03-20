彭双浪：電視、PC急單湧入 H2看好

友達董事長彭双浪表示，「最近見客戶的頻率變高了」，電視和PC都有急單。面板經過一年半的調整，庫存回到健康水準，預期面板景氣在4、5月落底，下半年會比上半年更好。

彭双浪表示，面板產業經過一年半來的調整之後，近期看到產業已經從供過於求轉為供需平衡，而且過去兩年沒有新的產能開出，在市場回歸正常之後供需會更平衡。

整體產業鏈庫存回到正常水位，特別是電視，PC的庫存也逐漸回到正常，感受到市場有急單出現，最近見客戶的頻率也變高了。但彭双浪直言，PC需求可能無法回到先前宅經濟時候的盛況，在2021年疫情紅利的時候、一年筆電市場規模將近2.5億台，預期今年大約是1.9億台上下。預期市場將回到正常狀況，也就是傳統淡旺季的走勢。

友達新人事案3月1日生效，彭双浪卸任執行長，轉任集團策略長，柯富仁則是總經理兼任執行長。彭双浪表示，公司在人才培養制度完整，年輕世代擔重任，推動智慧數位轉型。本身未來會花更多時間看策略面，未來競爭不是公司對公司，而且生態圈之間的較量，策略長的任務就是建構完整的生態圈。

日前法說會中，友達宣布將赴越南設廠，目前也在評估將赴北美設置後段車用模組廠，預計在今年內定案。對於企業紛紛赴海外多點設廠，彭双浪表示，只要中美矛盾沒有緩解，China＋1就無可避免，從過去長鏈變成當地交貨的短鏈。過去30、40年全球化下低成本、高效率的運作，消費者享受低廉的價格，現在長鏈變短鏈生產成本提高，而且綠色通膨避免不了，對於消費者來說衝擊大。

友達每股擬配息0.8元，相較去年提出的三年穩定股東報酬計畫，市場覺得「不如預期」。彭双浪說明，雖然希望能配多點，但還是得考量公司資金運用。而且以友達歷年營運來看，只要當年度虧損就不發放股利，去年是第一次虧損但還是發放股利，而且以現在股價來看，殖利率還有4％以上，公司會努力達成三年股利發放計畫。

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