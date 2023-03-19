輝達GTC登場 黃仁勳點名4大AI最夯

繪圖處理器（GPU）大廠輝達（NVIDIA）將在美西時間3月20日至23日舉辦年度GPU技術大會（GTC），隨著近期聊天機器人ChatGPT帶動的人工智慧（AI）風潮席捲全球，輝達創辦人暨執行長黃仁勳看好運算系統及生成式AI、工業元宇宙、大型語言模型、雲端運算等四大AI應用發展。法人看好台積電將直接受惠並達成年度營收續創新高目標。

輝達預期將有超過25萬人報名參加這次為期四天的GTC線上大會，大會邀集來自幾乎所有運算領域研究人員、開發人員和產業領袖的650多個議程。黃仁勳表示，這是在AI史上見證到的最非凡時刻，新的AI技術和迅速普及的應用正在改變科學和產業，並為成千上萬的新公司開闢新領域。

隨著微軟、Google、亞馬遜AWS、阿里巴巴、百度等各家網路大廠積極打造生成式AI應用，業界看好GPU需求會提前進入成長循環，除了輝達將調整生產計畫提高資料中心GPU出貨，超微及英特爾今年內亦有推出專為生成式AI打造的GPU，台積電順利承接三大廠訂單，今年營收續創新高目標可望順利達成。

聊天機器人ChatGPT帶動AI應用全面落地，生成式AI成為今年輝達GTC大會主軸。輝達認為，為了有效運用算力達成AI應用目標，大規模資料中心勢必要增加資本支出以擴大雲端運算效能，同時也會帶動邊緣AI裝置銷售。再者，工業自動化在後疫情時代成為主流，工業元宇宙及機器人應用亦需要加入AI運算機制。

至於當紅的生成式AI將大量導入資料科學技術，搭配結合全新演算法的AI運算系統，以及提高由機器學習、訓練到推論的AI應用負載，並同步建構出大型語言模型機制。黃仁勳將會在輝達GTC大會中，宣布推出提高生成式AI算力的全新解決方案，涵蓋範圍包括生成式AI如何改變創意過程、如何推動自駕車系統發展、如何使用模擬來發展機器人於現實世界中部署等。

輝達指出，元宇宙應用和生成式AI興起需要更高運算能力的底層硬體，AI擴增的應用程式、逼真的渲染、模擬及其他技術，能協助專業人員以比以往更快從多應用程序的工作流程中取得關鍵業務成果。要執行這些資料密集、複雜的工作流程，以及與分散各地的團隊共用資料與協同合作，GPU運算及高速網路會扮演更為重要角色。

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