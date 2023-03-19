NVIDIA年度GTC登場 元宇宙有夢最美

NVIDIA年度GTC大會登場

繪圖處理器（GPU）大廠輝達（NVIDIA）年度盛會GPU技術大會（GTC）將於3月20日至23日舉行，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將發表主題演講，內容將涵蓋在人工智慧（AI）、元宇宙、大型語言模型、雲端運算等方面的最新進展。

黃仁勳表示，這是我們在AI史上見證到的最非凡時刻，新的AI技術和迅速普及的應用正在改變科學和產業，並為成千上萬的新公司開闢新領域，這將是NVIDIA迄今為止最重要的GTC。

聊天機器人ChatGPT帶動AI應用遍地開花，NVIDIA在今年GTC大會將宣布在AI運算系統、生成式AI、工業元宇宙與機器人領域的最新進展，並由黃仁勳發表主題演講，以及與OpenAI、DeepMind、Stability AI創辦人對談，而今年GTC匯集全球多位商界代表及科技業領袖舉行超過650個議程，晶圓代工龍頭台積電也會參加。

NVIDIA表示，預計將有超過25萬人報名參加這次為期4天的線上大會，大會邀集來自幾乎所有運算領域研究人員、開發人員和產業領袖的650多個議程。

GTC安排黃仁勳與OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever進行爐邊談話，並還包括邀請到DeepMind創辦人暨執行長Demis Hassabis、Stability AI創辦人暨執行長Emad Mostaque以及許多其他企業領導者的演講。

GTC還將邀集產業頂尖的研究人員進行小組討論、NVIDIA首席科學家Bill Dally的演講，以及65場專注於生成AI的會議。

其中，Adobe產品長Scott Belsky與NVIDIA應用研究副總裁Bryan Catanzaro的爐邊對談，討論生成式AI如何改變創意過程，同時也會與NVIDIA汽車團隊對話討論生成式AI正在如何徹底改變自動駕駛的發展。

GTC為新創企業提供了直接向AI、資料科學和機器學習領域的專家學習的機會。NVIDIA Inception是一個全球計畫，旨在培育前瞻的新創企業，目前擁有1.3萬名以上新創會員。

該計畫將主辦一系列旨在協助新創企業發展業務、獲得產業知識的課程。NVIDIA創業投資聯盟計畫有400家創業投資公司會員，將主辦專為投資者設計的議程。