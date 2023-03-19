全彩電子紙滲透率提升 2檔營運加分

今年彩色電子紙滲透率可望突破4％ 元太、友達營運加分

根據ePaper Insight調研數據顯示，2022年全彩電子紙在電子紙閱讀器與筆記本市場的滲透率為2％。隨著元太最新彩色電子紙E Ink Gallery 3推出，再加上更多彩色電子紙新技術加入，預期2023年彩色電子紙在電子紙閱讀器與筆記本市場的滲透率將提升至4％。

目前在市場上銷售的全彩電子紙大多使用元太 Kaleido系列彩色電子紙，使用印刷式彩色電子紙技術，其中Kaleido 3支持顯示4096色，彩色分辨率可達150ppi，色彩飽和度更高。ePaper Insight調查指出，2022年度全彩電子紙在電子紙閱讀器與筆記本市場的滲透率為2％，進一步細分，全彩電子紙在筆記本市場的滲透率為4％，在閱讀器的滲透率為1％。

搭載元太最新量產的Gallery 3的眾多新產品也將在2023年上市，Gallery 3支持超50000 種顏色，顏色更加鮮艷，彩色分辨率可達300ppi。全球首款 Gallery 3 彩色電子紙智慧商用筆記本Bigme Galy在 Kickstarter群眾籌資已結束，預計在2023年3月面世。

瑞士品牌PocketBook也將在2023上半年推出搭載Gallery 3 彩色電子紙的新產品PocketBook Viva，各電子紙品牌商將在2023年帶來多款搭載Gallery 3的產品，預期Gallery 3將加速彩色電子紙在相應領域的滲透率。

在彩色電子紙的賽道上，還有多款新技術加入。去年黑白兩色電漿電子紙（EDS）首次亮相，該技術採用圍堰結構設計，最高可支持到分辨率高達600ppi的TFT背板，結合彩色濾光片技術，可以實現的分辨率更高的彩色電子紙顯示效果。

友達去年重回電子紙市場推出膽固醇液晶電子紙，富動科與虹彩光電宣佈「彩色膽固醇電子紙顯示器」 已完成商品化，將在2023年進入量產。CLEARink全內反射電子紙技術也在2022年進行重組落戶無錫，同樣基於彩色濾光片工藝，立足大陸進行全彩色電子紙的供應鏈建設，也將在2023年進入市場化。

ePaper Insight指出，結合當下節能減碳需求、以及全球電子紙廠商在彩色電子紙技術上的升級突破，2023年彩色電子紙在電子紙閱讀器與筆記本市場的滲透率有望提升至4％。