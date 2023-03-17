可成庫藏股 執行率78.07％

儘管外資股東將在今年股東會提案修改公司章程，不過金屬機殼廠可成（2474）持續加快買回庫藏股，根據新一波庫藏股買回進度公告，可成本波庫藏股累計已經買回28,106張，相當於庫藏股執行率已達78.07％，若將庫藏股用於註銷股本，可成的資本額將降至70億元以下。

可成的庫藏股將執行至本月31日，根據可成公告的買回進度，可成在本月14日、15日、16日、17日均因買回股份金額超過3億元，依據主管機關規定而公告買回張數，累計可成已經買回庫藏股28,106張，佔公司已發行股數達3.93％，距離完全達陣36,000張，僅差距7,894張，換算之下，庫藏股執行率已經跨越7成，達78.07％。

可成目前資本額為71.45億元，若將已經買回的庫藏股全數用於註銷股本，可成的資本額可望進一步降至70億元以下，股本將更為輕盈。

可成2022年受惠於匯兌收益挹注，獲利重返成長，全年度稅後純益109億元，年增27.04％，每股稅後純益15.14元，可成尚未公布股利，二大外資股東「寶塔街有限公司」及「瓦山塔主基金有限公司」，將在今年股東會提案修改公司章程，將股利政策改回由股東大會決議。

可成已經連續十年發放10元以上的股息（含10元），前一年度配息10.21元，盈餘發放比率超過90％，在外資股東動作頻頻之下，可成今年度的股東會恐難速戰速決。