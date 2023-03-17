台翰去年獲利回神 配息0.41元

塑膠射出廠台翰（1336）公布去年度財報，受惠於旗下客戶持續拉貨，集團強化整體費用、成本的控管，2022年三率三升，獲利年增104.79％，為2017年轉虧為盈以來的歷史次高紀錄，每股稅後純益2.05元，董事會通過配息0.41元，以17日收盤價計算，隱含現金殖利率約1.44％。

針對2023年第一季，台翰仍對於東南亞需求保持謹慎樂觀態度，更加著重工廠管理、新技術應用等面向，以應對客戶在地生產的需求，同步持續增加越南、菲律賓生產基地的產能配置及產線規劃，另一方面，台翰仍不斷提升東莞模具中心技術能力及量產品質，並積極深化全球業務接單表現，助力公司整體訂單能見度大幅提升。

台翰2022年全年合併營收達26.69億元，大幅年增27.99％，受惠集團持續深化旗下客戶拉貨表現，挹注多功能印表機／事務機、投影機、視訊設備等機殼產品出貨表現快速提升，加上集團強化整體費用、成本控管力道，帶動2022年全年稅後純益達1.58億元、每股稅後純益2.05元，分別較去年同期成長104.79％、105％，並雙雙登上歷年同期次高紀錄。

台翰指出，集團透過高度客製化技術能力，持續開發高附加價值產品，隨著複雜度較高的新機種，創造整體產品銷售組合優化，並積極深化旗下越南、菲律賓、中國東莞等生產基地整體產能稼動率，推升去年全年毛利率、營益率、稅後淨利率分別達17.6％、9.22％、5.91％，相較去年同期繳出三率三升成績單。

獲利重返成長，台翰經董事會決議通過2022年盈餘分配，2022年擬以盈餘配發每股0.41元現金股利，股利配發率達20％，以17日收盤價計算，隱含現金殖利率約1.44％。