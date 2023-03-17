大宇資 1.4億買泰嘉數位媒體普通股

大宇資（6111）17日公告，取得泰嘉數位媒體普通股，共取得1,410萬股，以每股10元認購，共投資1.41億元。

泰嘉數位媒體主要的業務為遊戲相關的媒體，旗下有知名的遊戲網站「遊戲基地」，遊戲基地本來就是大宇資訊旗下的子公司，2022年時陸續再投資多家網站及自媒體，陸續增資，累計至1.41億元。

該投資案去年陸續已完成，但近來才發現超過應該公告金額，17日才補公告。但該公司表示，由於媒體部份還需要時間來醞釀，目前還沒有明顯的具體成績。

大宇資預計3月24日舉辦董事會，通過去年財報。該公司因去年銷售旗下知名遊戲IP，預計第四季可以認列6億元左右的收益，大宇資2022年的每股稅後純益有機會上看一個股本。但因為該公司旗下轉投資全達及合正等IC通路及綠能公司，在第一季仍處於產業淡季，大宇資今年前二個月的累計營收2.17億元，年減28.82％。

針對現在時下最夯的AI人工智慧，大宇資表示，AI技術是趨勢所在，遊戲公司是所有產業中，最早使用AI技術的公司，早在遊戲怪物打鬥及麻將對戰上，就已經採用，新的生成式AI，遊戲公司均密切觀察中，未來將會運用在美術繪圖等方面。雖然AI的進步超乎業者的想像，但現階段，AI的繪圖還是不夠精緻，仍需要由人工來做調整。但不可否認，在初階的工作，AI的確可以省下前置的時間，但目前AI是無法取代遊戲的核心，如遊戲設計和創意。