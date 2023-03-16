轉型見效 立碁、華興均配息

LED封裝廠持續公布去年度財報，立碁（8111）、華興（6164）去年每股稅純益達1.05元、0.62元，華興因資產活化，獲利年增928.5％，終結連二年虧損窘境；封裝龍頭億光（2393）則以每股稅後純益2.78元，超越弘凱（5244）暫居去年類股的獲利王。

低溫照明廠華興受惠於資產活化，去年度甩開虧損陰霾，全年稅後純益6,171萬元，終結連續二年虧損疲態，每股稅後純益0.62元，雖然今年度景氣變數仍多，華興董事會決議配息0.55元，盈餘發放比率達89％，為華興睽違三年以來首度配息，以華興16日收盤價11.3元計算，隱含現金殖利率達4.86％。

立碁也於16日公布去年度財報，去年整體景氣疲弱，立碁去年度獲利降至1.15億元，年減71％，為連續第六年獲利，然上季度受匯率衝擊，營運轉虧，單季小虧約200多萬元，累計全年度每股稅後純益仍繳獲利成績單，達1.05元，董事會決議配息1.2元，以立碁收盤價22.5元計算，隱含現金殖利率超過5％。

而LED封裝龍頭廠億光去年獲利也不敵大環境，難逃衰退命運，全年稅後純益降至12.3億元，年減36.6％，其中第四季同樣受到匯損衝擊，罕見由盈轉虧，稅後淨損達5,100萬元，每股稅後淨損0.12元，累計全年每股稅後純益2.78元，暫居去年LED類股的獲利王。董事會決議配息2.5元，據此換算，盈餘發放比率貼近90％，隱含現金殖利率逾6％。

LED產業面臨紅色供應鏈威脅，2022年絕大多數封裝廠仍維持獲利，轉型初見成果。