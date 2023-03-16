矽創派息22元 殖利率9.67％

驅動IC廠矽創（8016）股利政策出爐，預計每股將配發22元現金股利，配發率超越七成，現金殖利率更高達9.67％，表現屬於驅動IC廠前段班水準。法人指出，矽創目前營運雖然受到消費性市場需求低迷影響，不過目前營運正緩步回溫，將可望讓矽創上半年繳出逐季成長成績單。

驅動IC市況目前雖然已經見到回溫曙光，但業界普遍預期今年營運將會比去年更加辛苦，因此在盈餘配發率上大多偏向保守，不過矽創本次股利配發仍相當大手筆。

矽創16日公告股利政策，預計每股將配發22元現金股利，以去年全年每股稅後純益30.10元計算，盈餘配發率達73.1％，配發率寫下近五年以來高峰。若以矽創16日收盤股價227.5元計算，現金殖利率高達9.67％，表現位屬驅動IC廠前段班。

對於後續驅動IC市況，法人認為，目前車用驅動IC需求仍相當穩健，因此產品單價並沒有太大變動，不過消費性市況仍相當不明，客戶普遍要求驅動IC廠調降報價，但由於晶圓代工廠投片成本無法明顯下降，使驅動IC產品單價在歷經去年下半年的急速下滑後，在今年第一季已經開始逐步築底，第二季在市況有望開始回溫後，驅動IC產品單價將能更加穩健。

至於矽創營運表現，2023年2月合併營收達10.58億元、月成長1.3％，累計今年前兩月合併營收為21.01億元、年減43.5％，寫下三年以來同期低點。法人指出，矽創第一季營運仍可能將小幅低於去年第四季，不過季減幅度已經相較於前幾季大幅收斂，第二季業績有望開始重回季成長軌道，使上半年營運繳出逐季成長的成績單。

矽創近年積極布局車用、工控市場，其中在車用驅動IC市場更已經打入歐系知名車廠供應鏈，應用包含儀錶板、中控螢幕等終端產品，今年在車用螢幕畫質規格提升帶動下，不僅驅動IC用量有望提升，產品規格亦可望同步看增，使矽創今年在車用類營收將有望再創新高。