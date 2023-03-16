無懼匯損 宏碁去年EPS 1.67元

品牌廠宏碁（2353）去年第四季在本業獲利能力尚能維穩下，意外因高達17億元的匯損，導致其單季營運由盈轉虧，每股虧損0.27元。以全年度表現來看，宏碁毛利率守住雙位數、庫存亦降至疫情前水位，加上集團IPO子公司多有營運創高表現，宏碁全年獲利仍優於疫情前水位。

近十年來在匯兌風險管控向來不錯的宏碁，罕見出現單季大筆匯損，不僅拖累單季業外淨損即達近15億元，並侵蝕其本業獲利。

其全年度稅後純益並年減幅擴大至58％、為50.04億元，全年每股稅後純益（EPS）1.67元，雖為近三年低點，但仍有優於2019年疫情前的表現。

此外，其庫存亦已降至422餘億元，與2019、2018年底時的410～420億元水位相當。

經董事會決議、宏碁擬將配發每股現金股利1.5元，配息率近90％，以16日收盤價25.85元估算，殖利率約5.8％。

預期整體PC產業市況自去年起快速走滑，今年第一季還將急凍、上半年尚難回暖下，宏碁今年正式啟動「猛虎計畫」，推動旗下已IPO的老虎隊子公司公開發行、進入資本市場的腳步加快。

目前包括智聯服務（6751）、展碁國際（6776）、宏碁遊戲（6908）等去年度營收、獲利皆創高的「老虎隊」，皆已著手就子公司進行公發預做準備，聯手壯大集團的IPO軍團。

其中，去年交出獲利翻倍成長、EPS達4.05元的智聯，看準全球高科技業人才荒的需求，將旗下資訊人力委外服務業務於2019年底時獨立、另成立宏達服務，近年業績亦持續增長，日前智聯董事會並決議將推動宏達邁入資本市場進程，同時也將讓智聯因此晉升為「猛虎」。

至於宏碁首批「猛虎」隊中腳步最快的展碁，去年度交出獲利年增兩成的成績，EPS來到5.09元創高。其持股62.5％的子公司博瑞達，去年營收及獲利貢獻度已占達兩成左右，展碁並預計最快於第二季間就推動博瑞達公開發行，並藉由資本市場挹注資源、進一步擴大其營運規模。

而去年甫登上興櫃的宏碁遊戲，則預計於今年申請上櫃，同時推動去年併入的子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD（唯晶科技），於海外證券交易市場申請掛牌交易，除了可為WINKING募集資金並擴展融資管道、亦可提升併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發服務商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。