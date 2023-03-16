中美晶 去年營收、獲利創新高

中美晶（5483）16日召開董事會，通過2022年財報。2022年合併營收818.7億元，年增18.9％，每股稅後純益14.87元，雙雙創下歷史新高紀錄。中美晶去年太陽能事業營收突破100億元，今年在太陽能事業投入更為全面，兼具創能、儲能、賣綠能，期望營運表現更上一層樓

中美晶2022年第四季合併營收達212億元，強勁的營運表現延續到2023年，1月營收66.6億元、2月營收67.3億元，均寫下同期新高。獲利方面，2022年營業毛利率達39％，每股純益約14.87元，同創歷史新高的紀錄。

中美晶2022年全年合併營收818.7億元，年增18.9％，營業毛利率39％，營業淨利254億元，年增40.5％，稅後純益約87.2億元，年增28％，每股稅後純益14.87元，相較於前一年增長3.25元。

中美晶表示，能源危機導致電價高漲，各國紛紛調整能源政策，制定相應方案以增加再生能源之在地化建設、改善對進口能源之依賴。

台灣政府於去年底公布「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」，目標2050年能源配比調整為再生能源60～70％，太陽光電累積設置量達40～80GW，今年1月初更通過《氣候變遷因應法》，預期將有助國內太陽光電的發展。

2023年中美晶在太陽能投入更大，去年完成的M10／M12新生產線放量供貨，完成產品規格與產能提升，另一方面也希望把綠電生意比重加高，一邊創能、一邊儲能、還能賣綠能。

日前並宣布參與盛達電業私募現增案普通股，持有增資後之股權13.08％，藉由入股盛達，中美晶將進一步跨足儲能、微小電網整合廠及運具電動化，從能源的提供者延伸至能源解決方案的提供者。

中美晶表示，透過多元化布局提供全面性的能源應用與服務，積極研發高效產品應用、申設儲能系統為台灣電網調度提供穩定服務，更以掌握爆發性成長的全球潔淨能源潮流。