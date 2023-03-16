涉竊營業秘密 英業達4離職員工遭搜索約談

英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心江姓代處長，2017年跳槽到競爭對手仁寶電腦，擔任大陸崑山廠廠長後，陸續把子弟兵挖到仁寶，還把價值54億的伺服器製程等相關營業祕密帶到仁寶，台北地檢署2018、2019年分依違反營業秘密法及著作權法起訴江男、仁寶電腦公司。英業達日前再清查發現，另有數十億的營業祕密被竊走，報請檢調偵辦，檢調16日兵分8路搜索仁寶電腦涉案員工辦公室、住處等地，約談江男4人到案。

英業達指控，江男等多人於2017年至2018年間，涉嫌竊取、洩漏該公司價值數十億元的技術性營業秘密，帶往仁寶公司，涉嫌違反營業秘密法。檢調今約談人在國內的江男4人，其中有2人已離開仁寶公司。另英業達指控尚有多名跳槽竊密的前員工涉案，但這些人人在國外，因此預料檢調將會有另波偵查行動。

英業達2018年發現，在英業達年資超過10年的前主管江男等人，因接觸生產高端伺服器等機密文件權限，卻於2017年9月至2018年3月，先後跳槽至仁寶，將英業達的生產及預估出貨資料、產能、不良率、成本及報價分析、以及產線技術等價值54億的營業秘密帶至仁寶。北檢2018年依違反營業秘密法及著作權法起訴江男3人、2019年依違反營業秘密法起訴仁寶電腦公司。全案仍在北院審理中。

當時英業達發布重大訊息指出，此案是公司主動發現並送請檢調單位偵查，對於司法程序予以尊重，對公司財務和業務未造成重大影響。另仁寶則表示，3人的確為仁寶現任員工，公司一向在營業秘密方面採嚴格的防範與標準，一切法律問題將由律師及法院處理。

不過，事後英業達再清查發現，江男等人除帶走價值54億的伺服器製程等相關營業祕密外，另竊走數十億的重大祕密，向調查局報案，北檢今指揮台北市調查處搜索約談江男4人到案。

（中時 陳志賢）

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