陸發展半導體 張忠謀:技術落後台灣5、6年

台積電創辦人張忠謀今天表示，儘管中國政府野心勃勃，大力發展半導體產業，但他認為中國技術起碼落後台灣5、6年；對美國半導體產業政策想讓中國晶片發展腳步緩下來，「我對這點沒什麼意見，甚至說我支持這樣方向」。

天下雜誌今天主辦「張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談」，邀請台積電創辦人張忠謀，以及「晶片戰爭」作者、美國塔弗茲大學學者米勒（Chris Miller）談論對於全球晶片賽局與半導體產業發展的看法。

各國爭相發展半導體產業，張忠謀表示，美國推出半導體等產業政策，讓中國晶片發展腳步緩下來，「我對這點沒什麼意見，甚至說我支持這樣方向」。

張忠謀進一步指出，在製造科技技術方面，他認為中國起碼落後台灣5、6年，他看過中國生產最先進的晶片時遭遇困難，但台積電5、6年前就能輕易製造那些晶片，因此台灣與中國技術至少有5、6年的差距。

在整場對談中，張忠謀詢問米勒在沒有戰爭發生的情況下，未來5年、10年晶片供應鏈的樣貌為何，米勒直言「很明顯，供應鏈會有兩極分化現象」。

米勒認為會出現中國和其他國家兩個派系；另一方面，很多國家都強調要擴大半導體投資，如美國、歐洲、日本、印度等，可以預見，未來晶片投資規模會愈來愈大，很多國家也已經這麼做了。

不過米勒表示，晶片產業像是記憶體晶片集中韓國生產、邏輯晶片集中台灣，機台生產則在特定國家，這種集中化程度會慢慢降低；5年後再來討論半導體產業供應鏈，應該會看到很大改變。

張忠謀表示認同會有兩極化發展，確實看到供應鏈有此趨勢。

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